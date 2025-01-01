台中跨年焰火傷日籍女童 三立電視聲明：負全責協助釐清真相

台中跨年晚會焰火落焰，傷及日籍6歲女童，台中市長盧秀燕表示，將調查並追究責任。承辦台中市跨年晚會的三立電視公司，今發聲明表示，針對焰火意外事件，將負擔相關醫療費用，並負全責。將偕同施作廠商，儘速釐清是天候因素或人為操作疏失，並向外界說明。

承包晚會活動的三立電視股份有限公司聲明如下：

一、在事發當下，即由三立工作同仁第一時間趕赴醫院關心受傷民眾就醫情況，並支付醫療相關費用，直至確認民眾無大礙後離院返家休養，本公司將持續保持慰問關懷，並負擔相關醫療費用。

三立公司表示，跨年活動公共安全，本公司責無旁貸。跨年煙火作業前期，本公司均依照相關法規施作，並通過消防單位勘驗合格。惟仍引發意外事件，本公司偕同施作煙火廠商將全力配合相關消防單位調查，儘速釐清為天候因素或人為操作疏失，並向外界說明。