隱身彰化市場…周杰倫生日外燴指名店家 老闆得知魚夫逝世感觸深

上月30日辭世的知名漫畫家、作家魚夫（本名林奎佑），前年底造訪彰化市南門市場，在文章中，特別介紹曾接到歌手周杰倫生日趴餐會外燴訂單的日本料理店「四五番食堂」。「四五番食堂」老闆林建志今天獲知魚夫辭世，十分不捨，稱讚他為台灣美食奉獻心力。

魚夫在2023年12月4日在聯合副刊的一篇「彰化南門市場：走過榮景之後的在地美味」在文章中介紹創建於日治時期的彰化南門市場，卻在1981年4月3日凌晨一場大火焚毀，直至1983年才重建完成，然而日治時期的風貌也幾乎全毀了。南門市場曾是高檔南北貨和辦桌菜重要的食材販售處，曾一度力圖振作，但成效不如預期，仍有許多美食值得一嘗，諸如國珍滷肉麵、四五番食堂及市場周遭的潤餅店。

他形容的國珍滷肉麵，「是市場裡最經典、薪傳三代的傳統小吃，事先煮熟的大麵拌點花生油，置入蒸鍋裡保存溫度，老闆套上塑膠手套往鍋裡「搦」起適量的麵條裝入碗裡。配菜中的香腸免不了，而滷鴨蛋和雞蛋不同，口感飽足又香氣迷人，另外，肉羹食來香䊆有彈性，而手工油蔥丸子更是彈牙」。

在南門市場租用攤位經營日本料理的「四五番食堂」，近幾年來爆紅，一位難求，魚夫也特別介紹。魚夫在文章指出，「四五番食堂」店面裝潢得頗有東瀛味道，食堂老闆名喚林建志，他是彰化市老店「芳月亭」的第四代。

芳月亭本來在火車站附近賣排骨飯、麵和各式切仔物，早期電話並不普遍，人們只記得電話號碼是「三番」，而芳月亭電話則是「○四五」，即被林建志借用成為市場裡獨樹一幟的「四五番」招牌。

魚夫在文章說，林建志的團隊手藝了得，2022年還接到歌手周杰倫生日趴餐會的外燴訂單，見到周董和昆凌夫妻，直呼「人生成就解鎖」。這家店從下午五點開到約晚上十點，因為生意沖沖滾，有成為市場領頭羊的態勢。

林建志今天獲知魚夫辭世，十分驚訝。林建志說，他其實不認識魚夫，沒想到他突然造訪點餐，在聊天時，發現魚夫早已做足功課，對於台灣美食及典故如數家珍，感受到他懷抱很深的情情與期待。