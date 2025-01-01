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禁一次性備品首日 南投環保局查4日月潭旅館未違規

中央社／ 南投縣1日電

今天起實施一次性旅宿用品限制措施，南投縣環保局人員於政策實施首日，優先稽查日月潭涵碧樓、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、漢來日月行館、雲品溫泉酒店，業者都遵守規定。

環境部公告今年1月1日起正式實施一次性旅宿用品限制措施，減少一次性旅宿用品使用、降低環境污染，同時提倡資源回收及永續發展；南投縣政府環境保護局表示，政策規範旅宿業者不得提供容量小於180毫升液態盥洗及保養用品如沐浴乳、洗潤髮乳、乳液等。

環保局表示，同時不得於營業場所陳列個人衛生用品如梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等，違反規定業者可處新台幣1200元至6000元罰鍰，客房外附屬或服務設施不在此限，如SPA、游泳池等。

環保局指出，南投擁有日月潭、清境、溪頭等景點，有1000多家旅宿業，吸引大量遊客，為加強政策推動，環保局長李易書於政策實施首日率隊優先查核日月潭4家觀光旅館，查核結果業者都遵照規範，持續針對縣內其他旅宿業者查核，確保業者落實政策規定。

李易書說，法令實施是為解決廢棄物問題及呼應全球旅遊減塑倡議，因而要求旅宿業者減量；減塑行動不僅是政府與業者責任，更需要民眾參與，呼籲遊客住宿自備盥洗用品，減少塑膠廢棄物。

南投縣 日月潭 環保局長

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