彰化元旦寶寶迎新年 彰基體系接生5位、秀傳體系7位

今天是元旦，彰化縣內大型醫院迎接元旦寶寶，其中，彰化基督教醫院接生4位、鹿基1位、員基，彰化秀傳醫院4位及彰濱秀傳3位，院方人員紛紛恭喜新生兒母親，也慰問她們的辛苦。

彰基醫學中心婦產科醫師梁啓源指出，彰基到中午為止，共接生接生4位嬰兒，其中男嬰3位，女嬰1位，均是產婦的第一胎，其中有3位男嬰與1位女嬰，分娩方式方面，3位產婦自然產，另1位為剖腹產，彰基仍待產的媽媽還有3位。

另同彰基體系的鹿港基督教醫院，今天早上10點02接生一位剖腹產男嬰，體重3410公克，也是產婦第一胎。

彰化秀傳醫院今天也接生4位元旦寶寶，同體系的彰濱秀傳也有3位，彰濱秀傳醫院副院長李文欽代表致送紅包表達恭喜。

彰基醫學中心指出，近年來，台灣新生兒出生率持續下降，少子化問題日益嚴峻。根據內政部統計，2023年新生兒數為13萬5571人，較2022年的13萬8986人減少3415人，再創歷史新低。

尤其，值得注意的是，傳統上被視為生育高峰的龍年效應在2024年並未顯現，2024年截至11月，新生兒數僅為12萬2360人，較去年同期減少1632人，顯示出生率持續下滑的趨勢。