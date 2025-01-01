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彰化元旦寶寶迎新年 彰基體系接生5位、秀傳體系7位

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化基督教醫院今天接生4位元旦寶寶，嬰兒室護理師悉心照顧。圖／彰基提供
彰化基督教醫院今天接生4位元旦寶寶，嬰兒室護理師悉心照顧。圖／彰基提供

今天是元旦，彰化縣內大型醫院迎接元旦寶寶，其中，彰化基督教醫院接生4位、鹿基1位、員基，彰化秀傳醫院4位及彰濱秀傳3位，院方人員紛紛恭喜新生兒母親，也慰問她們的辛苦。

彰基醫學中心婦產科醫師梁啓源指出，彰基到中午為止，共接生接生4位嬰兒，其中男嬰3位，女嬰1位，均是產婦的第一胎，其中有3位男嬰與1位女嬰，分娩方式方面，3位產婦自然產，另1位為剖腹產，彰基仍待產的媽媽還有3位。

另同彰基體系的鹿港基督教醫院，今天早上10點02接生一位剖腹產男嬰，體重3410公克，也是產婦第一胎。

彰化秀傳醫院今天也接生4位元旦寶寶，同體系的彰濱秀傳也有3位，彰濱秀傳醫院副院長李文欽代表致送紅包表達恭喜。

彰基醫學中心指出，近年來，台灣新生兒出生率持續下降，少子化問題日益嚴峻。根據內政部統計，2023年新生兒數為13萬5571人，較2022年的13萬8986人減少3415人，再創歷史新低。

尤其，值得注意的是，傳統上被視為生育高峰的龍年效應在2024年並未顯現，2024年截至11月，新生兒數僅為12萬2360人，較去年同期減少1632人，顯示出生率持續下滑的趨勢。

彰基表示，少子化已成了國安問題，不僅關係到人口結構的未來，更影響到每個家庭的幸福感，期待在政府、企業及社會大眾的共同努力下，為新生命創造更穩定、安心的成長環境，讓每個孩子都能擁有美好的未來。

彰濱秀傳今天接生3位元旦寶寶，副院長李文欽代表致送紅包給的父母，表達恭喜。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳今天接生3位元旦寶寶，副院長李文欽代表致送紅包給的父母，表達恭喜。圖／秀傳醫院提供

元旦 接生 新生兒

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