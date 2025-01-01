台中跨年人潮多 捷運運量6萬7693人次創單日新高

台中跨年晚會人潮突破歷史紀錄，捷運運量6萬7693人次也創下通車以來單日新高，且去年12月的運量也同時打破紀錄，達到149萬7800人次。中捷公司表示，運量屢創佳績，代表服務獲得旅客肯定，新的一年仍將持續提升服務品質，帶動運量穩定成長。

中捷公司說，跨年夜雖是平日，但因吸引眾多粉絲前往，捷運市政府站、松竹站旁設有免費接駁車站點，文華高中站及文心櫻花站則鄰近會場，均湧入大量人潮，外縣市旅客則從高鐵台中站進入市區，中捷全面備戰，並在這5處重點車站加派人力引導旅客，各車站乘車秩序良好。

中捷公司說，跨年總計發車351班次，動員204人共同投入疏運。董事長顏邦傑昨晚親自到車站慰問員工辛勞，總經理朱來順也到重點車站、行控中心、維修廠等處發放餐點，感謝大家在寒夜中堅守崗位，提供旅客安全、舒適、便捷的服務。