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台中跨年人潮多 捷運運量6萬7693人次創單日新高

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中跨年晚會人潮突破歷史紀錄，捷運運量6萬7693人次也創下通車以來單日新高。圖／台中市政府提供
台中跨年晚會人潮突破歷史紀錄，捷運運量6萬7693人次也創下通車以來單日新高。圖／台中市政府提供

台中跨年晚會人潮突破歷史紀錄，捷運運量6萬7693人次也創下通車以來單日新高，且去年12月的運量也同時打破紀錄，達到149萬7800人次。中捷公司表示，運量屢創佳績，代表服務獲得旅客肯定，新的一年仍將持續提升服務品質，帶動運量穩定成長。

中捷公司說，跨年夜雖是平日，但因吸引眾多粉絲前往，捷運市政府站、松竹站旁設有免費接駁車站點，文華高中站及文心櫻花站則鄰近會場，均湧入大量人潮，外縣市旅客則從高鐵台中站進入市區，中捷全面備戰，並在這5處重點車站加派人力引導旅客，各車站乘車秩序良好。

中捷公司說，跨年總計發車351班次，動員204人共同投入疏運。董事長顏邦傑昨晚親自到車站慰問員工辛勞，總經理朱來順也到重點車站、行控中心、維修廠等處發放餐點，感謝大家在寒夜中堅守崗位，提供旅客安全、舒適、便捷的服務。

中捷公司指出，去年運量多次刷新紀錄，中捷不僅在運輸服務持續精進，也透過舉辦節慶活動、拓展附屬事業、提供藝文展演場地等方式，讓捷運融入台中市民的日常生活，享受捷運帶來的便利及創新服務。

台中跨年晚會人潮突破歷史紀錄，捷運運量6萬7693人次也創下通車以來單日新高。圖／台中市政府提供
台中跨年晚會人潮突破歷史紀錄，捷運運量6萬7693人次也創下通車以來單日新高。圖／台中市政府提供

中捷 台中市 跨年晚會

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