台中煙火落焰灼傷日女童 綠民代批盧秀燕：不是個案或小意外

台中市政府昨晚在中央公園舉辦跨年活動，因施放煙火過程有火焰掉落，造成日本女童右眼受傷。市長盧秀燕上午受訪時說，這是一個個案，為什麼會放了這麼多年，今年出了一點小意外，會深切的了解。對此，市議員陳俞融反批，這是市府事前準備工作不足，才導致意外發生。

她說，盧秀燕竟在意外發生後定調為「個案」、「小意外」，但事實上昨晚陸續有好幾位傷者遭到焰火攻擊，台中市民的生命安全，對市長竟是口中的小意外，令人憤怒。

陳俞融指出，有多位民眾燒燙傷，甚至女童的眼周燙傷，這是市府嚴重疏失，絕不是個案，請盧市長不要推卸責任，應該負起全責。

盧秀燕今受訪時已說，市府會去了解，放了這麼多年煙火都沒出過事，為什麼這次會有一個小朋友受傷，是因為天候的關係、風向的關係，還是因為廠商在施做的技術上有問題，會調查清楚。如果廠商有責任的話，會予以追究。目前女童傷勢穩定，市府會持續關懷，並與執行廠商負擔全額醫療費用。

另外，台中市消防局初步調查，此案疑似因施放炮管固定鐵架鬆脫，導致一、兩發煙火彈射偏，造成安全距離不足，將依違反爆竹煙火管理條例，開罰執行單位三立電視的外包煙火製造商10萬元。