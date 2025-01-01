韓星輝人台中跨年被開諧音哏玩笑、拉自拍 粉絲批沒禮貌
台中市政府跨年晚會邀請韓國MAMAMOO團員輝人表演，倒數時立委楊瓊瓔在台上拉了輝人自拍，主持人又開諧音哏玩笑稱市長盧秀燕是「MAMALU」，粉絲不滿到盧秀燕臉書批評沒禮貌。
對此，國民黨籍立委楊瓊瓔接受媒體訪問表示，跨年活動舞台上來賓很多，現場氣氛很熱絡，當時她想說要拍下台中市跨年的盛況與無法到場的市民朋友分享，過程中未留意細節，感謝大家提醒，若影響到表演藝人，她深感抱歉。
台中市政府昨天在水湳中央公園舉辦跨年晚會，請來韓國團體MAMAMOO團員輝人（丁輝人）表演。倒數時刻，盧秀燕率領市府團隊以及多名民代登台，楊瓊瓔拉著輝人自拍，未安排翻譯讓輝人在台上很尷尬，主持人還以諧音哏稱盧秀燕為「MAMALU」，引發粉絲不滿，到盧秀燕臉書（Facebook）留言痛罵。
網友留言指出，「拿媽媽木的團名開玩笑 你們也是很尊重很尊重」，還有人說，「請安排好妥當的翻譯人員，您讓丁輝人在舞台上很尷尬」，另有人提到「為什麼不懂得尊重身體界線，要動手動腳直接去拉人」。
民進黨籍台中市議員江肇國指出，國民黨籍某位立委大力拉扯韓星跟盧秀燕拍照，到底有沒有尊重別人。民進黨籍台中市議員周永鴻表示，晚會未安排翻譯陪同，讓輝人在台上尷尬不知所措，太沒禮貌。
此外，關於跨年晚會市府團隊所穿的外套遭質疑類似日本西武雄獅隊外套，中市府透過文字稿回應，台中跨年外套每年皆為棒球外套造型，由執行廠商委託在地業者製作，外套版型都一致，今年更換成寶藍色系。外界指教市府會虛心接受，感謝各界關心。
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