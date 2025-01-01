影／紫南宮元旦發錢母 頭香23日就來排！小學生抽中金戒指送媽媽

竹山紫南宮元旦發放蛇年錢母，吸引10萬人排隊，因為下雨提前8時發放，台中黃先生一家5口，早在上月23日就排隊，在車上睡覺過夜，如願包辦前5名，最早抽到2錢金戒指的是4個月大女嬰和小五學童，連主委莊秋安都說「伯公喜歡囝仔」。

紫南宮元旦發錢母，前5千名信眾除了領到一枚銀錢母，還加贈一顆金雞蛋，裡面有金戒指、精裝版錢母套幣、現金6千元、錢母項鍊等獎項，聚寶盆造型的錢母套幣從300組加碼到1200組，吸引許多信眾排隊領取，祈求新年財運到。

今天一早陰雨綿綿，有的民眾自備雨衣、雨傘，有人沒帶雨具，只能拿厚紙板擋雨，紫南宮發送輕便雨衣給排隊民眾，但排隊人數太多，紫南宮主委莊秋安擔心民眾淋雨，提早8時發放錢母，前400號排隊民眾大都領到金錢母，不少人從金雞蛋中開出金戒指、現金等大獎，人群中不時響起「我中獎了」的歡呼聲。

最早排隊的是台中黃先生一家5口，上月23日就來排隊。他說，已經收集13年錢母，去年排800號，今年想搶頭香，所以10天前就來排隊，全家包辦前五名，加碼5顆金雞蛋，都抽到聚寶盆造型錢母套幣，加上銀錢母剛好5組金銀套幣。

今年大獎是10枚一錢重、5枚二錢重金戒指，最早抽到二錢金戒指的是來自苗栗的林姓小學生，他表示要把金戒指送給媽媽，並隨即把戒指讓媽媽戴上；高雄的蔡先生上月30日就到紫南宮排隊，他抽中一錢金戒指，他覺得排三天隊相當值得，土地公金戒指準備送給媽媽，表達孝心。