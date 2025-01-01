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台中「捷運工程局」揭牌 盧秀燕：6線齊發進入推動大爆發時代

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府新成立的「捷運工程局」市長盧秀燕說，捷運6線齊發，進入推動大爆發時代。圖／台中市政府提供
台中市政府新成立的「捷運工程局」市長盧秀燕說，捷運6線齊發，進入推動大爆發時代。圖／台中市政府提供

台中市政府今為新成立的「捷運工程局」舉行揭牌，市長盧秀燕並為新任局長蘇瑞文布達。盧秀燕說，未來30年是台中捷運興建高峰期，第一條捷運綠線委託台北市捷運工程局興建，台中是第二大城市，接下來要自己蓋、自己負責，期許蘇瑞文帶領專業團隊，為捷運建設開創新局。

盧秀燕說表示，捷運工程局是台中市府第31個局處，也是她任內第2個新成立的局處。第二條捷運藍線興建在即，後續綠線延伸大坑彰化、機場捷運橘線、捷運藍線延伸太平、屯區捷運環狀線紫線，以及崇德豐原線紅線的進度亦緊追在後，可說是6線齊發，進入推動大爆發時代。也因此，成立捷運工程局能匯集充足人力、加速捷運建設、專責辦理捷運建設相關業務，為後續工程推進「台中市準備好了！」

捷運工程局設在捷運北屯機廠行政大樓，蘇瑞文原即是捷運工程局籌備處主任。盧秀燕說，蘇瑞文有完整捷運經驗及歷練，對捷運工程內容熟稔，捷運領域經驗豐富，相信必能率新團隊完成台中捷運建設的重要使命。

蘇瑞文說，捷運工程業務涉及交通、土木、建築、軌道、機電等領域，為確保施工進度及如期如質完工，藍線捷運工程建設規畫採自辦方式，目前同步進行都市計畫變更、用地取得作業及籌備工程相關招標作業，同時並進，力求捷運藍線工程早日實質動工。期盼捷運工程局成立後，能招納更多工程專業人才，共同投入相關建設，讓台中多線齊發，同時並進。

包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋，以及多位市議員和市府官員，今都出席揭牌儀式。

台中市政府今新成立的「捷運工程局」舉行揭牌儀式，蘇瑞文宣誓上任。圖／台中市政府提供
台中市政府今新成立的「捷運工程局」舉行揭牌儀式，蘇瑞文宣誓上任。圖／台中市政府提供
台中市政府今為新成立的「捷運工程局」舉行揭牌儀式，市長盧秀燕（中）為新任局長蘇瑞文（右）布達。圖／台中市政府提供
台中市政府今為新成立的「捷運工程局」舉行揭牌儀式，市長盧秀燕（中）為新任局長蘇瑞文（右）布達。圖／台中市政府提供

台中市 台中捷運 盧秀燕

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