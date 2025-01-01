衝最後一波！彰化消費抽出豐田RAV4油電車等你開回家

「2024彰化GO購」消費抽獎，本月15日將抽出百萬名車得主，還有超過萬個獎項，彰化縣政府提醒，本月13日是最後登錄期限，千萬不要錯過抽大獎的機會。

為刺激彰化經濟，鼓勵民眾消費，彰化縣政府推出消費抽獎活動至今已邁入第四年，今年最特別的獎項，就是抽出3輛好車，只要去年7月1日到今年1月12日期間，在彰化縣內消費滿500元，拿發票或收據到指定活動網站登錄，就有機會把百萬名車開回家。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，「2024彰化GO購」消費抽獎活動已辦了2波，並送出兩輛名車及上萬個獎項，本月15日是最終回，總共有1萬1815個獎項，除壓軸獎TOYOTA RAV4油電尊爵型、千萬元現金獎、雲端發票加碼獎、彰化尚讚獎等。

此外，還有22項彰化知名品牌年份好禮外，還有在地企業，新增贊助獎項，有緞帶禮盒、養生銀耳露、護手霜、抗臭織襪等好禮。另外，只要在超過400家的特定消費店家，消費滿500元以上就可額外多一組抽獎序號外，綁定雲端發票載具(手機條碼)，省時省力又有專屬獎。

經綠處強調，第3波抽獎登錄截止日今年1月13日，呼籲民眾把握最後機會，趕快衝刺消費。15日的抽獎將在縣長王惠美的臉書直播，抽獎當天也會同步call out給幸運的汽車得主。相關資訊可搜尋「彰化GO購」或上活動官網(https://changhua-go.chcg.gov.tw/)查詢。