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彰化員林藤山步道健走迎新年 預告新春揮毫贈春聯

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所今天在藤山步道三百崁停車場舉辦元旦升旗及健走活動，民眾用健康的方式迎接今年第一天。記者林宛諭／攝影
員林市公所今天在藤山步道三百崁停車場舉辦元旦升旗及健走活動，民眾用健康的方式迎接今年第一天。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所今天在藤山步道三百崁停車場舉辦元旦升旗及健走活動，民眾用健康的方式迎接今年第一天，公所接下來也將在1月18日舉辦「新春揮毫贈春聯」活動，1月25日到3月2日員林燈會將登場，邀請大家來賞燈遊員林。

藤山步道可說是員林市的後花園，平常吸引許多民眾來爬山健行，公所一周前開放健行活動網路報名，因為還可以參加摸彩，1400個名額開放報名2小時內即即額滿。

今天上午7點在員林市公所主秘賴冠宇、立委陳素月、彰化縣政府參議王玟升、縣議員曹嘉豪、凃俊任、張欣倩、員林市代會主席張國良等人和大家一起跳暖身操後，鳴槍開走，參加者除了獲贈限量「英國熊便利後背包」，還可參加摸彩拿走電視、iPad 等大獎。

賴冠宇表示，今年也適逢是員林升格為市滿10周年的重要里程碑，希望藉由充滿健康活力的元旦健走活動，與民眾在元旦於員林知名景點藤山步道，邁出健康步伐、開啟事事順心、平安的一年；也感謝縣長王惠美帶領的縣府團隊與員林市代會的支持，讓員林的公共建設更加友善，社會福利能持續推動。

員林市公所今天在藤山步道三百崁停車場舉辦元旦健走活動，民眾賞玩藤山步道美景。記者林宛諭／攝影
員林市公所今天在藤山步道三百崁停車場舉辦元旦健走活動，民眾賞玩藤山步道美景。記者林宛諭／攝影

元旦升旗 員林

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