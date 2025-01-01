元旦寶寶報到 童醫院今天上午3男3女出生

童綜合醫院今天元旦上午一開始就喜迎6名元旦寶寶，3男3女，目前還有一位待產中，今天凌晨1點55分迎接首位元旦寶寶，婦產部許俊正醫師和護理人員送上祝賀禮盒、醫院紀念品。

今天凌晨1點55分，童醫院迎接第一位元旦寶寶，在婦產部許俊正醫師的接生下，由36歲的林姓產婦自然產下小壯丁，寶寶體重3732公克，是母親的第二胎。

許俊正醫師和護理人員送上祝賀禮盒、醫院紀念品，恭喜並祝福寶寶平安健康成長；元旦寶寶的父親表示，原本預產期是1月4日，孩子自己挑選了這個日子誕生，非常驚喜也高興，他原本有位女兒，現在生下兒子就湊了一個好字；林姓媽媽說，她昨天感覺到陣痛到醫院待產，在待產室跨年後，孩子也很乖的順利誕生，她感到滿足又歡喜。

今天早上9點14分，童醫院迎接第2位元旦寶寶，婦產部張永玲醫師接生，24歲劉姓產婦剖腹產下，一名3054公克的男寶寶誕生。

第3位元旦寶寶早上9點22分誕生，婦產部魏添勇醫師接生，33歲林姓產婦剖腹產下，3328公克健康男寶寶；第4位元旦寶寶早上9點31分誕生，婦產部簡陳榮醫師接生，43歲阮姓產婦自然產下，3500公克女寶寶。

第5位元旦寶寶早上的11點19分誕生，婦產部魏添勇接生，36歲程姓產婦剖腹產下，2536公克女寶寶；第6位元旦寶寶早上的11點36分，婦產部陳緒鵬接生，34歲彭姓產婦自然產下，3062公克女寶寶。