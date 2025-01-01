彰化新設25處科技執法…開張3個月罰單「1.5萬張」 前3名曝光

科技執法已成了整頓交通的主要手段，彰化縣去年10月1日上路的25處科技執法路口，到昨天12月31日為止，3個月共取締1萬5018件違規，主要違規項目是超速、闖紅燈及不遵守標線指示，警方呼籲駕駛人遵守交通規則，以免受罰。

在這25處科技執法的路口中，取締件數最多的是埔心鄉員鹿路五段與羅厝路3段路口共2228件，位居「桿王」，警方指出，此一路口正好位在員林交流道下方，而且路面寬，很多車輛未能配合減速，因此以超速違規最多；至於取締第二名的是二林鎮二城路6號1585件、第三名是田中鎮員集路1段與大安路1段路口1576件。

在違規項目方面，超速是9716件，占所有取締件數的6成以上，其次是闖紅燈3014件、不遵守標線指示2546件。

縣警局指出，彰化縣是在2024年10月1日先在12處路口科技執法，統計去年1月1日至11月30日，交通事故發生50件、較去年同期減少71件，降低58.7%；2024年10月1日啟用科技執法的這25處路口，統計從10月1日至11月30日止，交通事故發生24件、較前年同期減少84件，降低77.8%。

由於科技執法對防制車禍及改善交通秩序有成效顯著，縣警局因此決定再新設19科技執法路口，合計全縣達56處，這新設的19處科技執法路口，主要取締功能是針對超速、闖紅燈、未禮讓行人，預計從今年1月1日至2月28日宣導期2個月，3月1日正式開張。