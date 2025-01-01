聽新聞
0:00 / 0:00
彰化新設25處科技執法…開張3個月罰單「1.5萬張」 前3名曝光
科技執法已成了整頓交通的主要手段，彰化縣去年10月1日上路的25處科技執法路口，到昨天12月31日為止，3個月共取締1萬5018件違規，主要違規項目是超速、闖紅燈及不遵守標線指示，警方呼籲駕駛人遵守交通規則，以免受罰。
在這25處科技執法的路口中，取締件數最多的是埔心鄉員鹿路五段與羅厝路3段路口共2228件，位居「桿王」，警方指出，此一路口正好位在員林交流道下方，而且路面寬，很多車輛未能配合減速，因此以超速違規最多；至於取締第二名的是二林鎮二城路6號1585件、第三名是田中鎮員集路1段與大安路1段路口1576件。
在違規項目方面，超速是9716件，占所有取締件數的6成以上，其次是闖紅燈3014件、不遵守標線指示2546件。
縣警局指出，彰化縣是在2024年10月1日先在12處路口科技執法，統計去年1月1日至11月30日，交通事故發生50件、較去年同期減少71件，降低58.7%；2024年10月1日啟用科技執法的這25處路口，統計從10月1日至11月30日止，交通事故發生24件、較前年同期減少84件，降低77.8%。
由於科技執法對防制車禍及改善交通秩序有成效顯著，縣警局因此決定再新設19科技執法路口，合計全縣達56處，這新設的19處科技執法路口，主要取締功能是針對超速、闖紅燈、未禮讓行人，預計從今年1月1日至2月28日宣導期2個月，3月1日正式開張。
縣警局表示，科技執法只是手段，不是目的，為強化提醒效果，設置之科技執法設備地點，均會公告於警察局官方網站及在地社群網站，並在科技執法路口現場設置提醒告示牌面的方式，主動告知民眾新增的科技執法路口及取締項目，以提醒用路人遵守交通規則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言