快訊

台南跨年晚會插曲？空飄氣球綁布條「交出監視器」 施放者身分曝

NBA／40歲第一戰不敵騎士 詹姆斯頭也不回閃人

平底鍋很美但不實用？廚師分享自身用4款廚具經驗「不值得買」

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化各界元旦升旗4千人參加 唯不見4名縣籍立委

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，大家揮舞國旗，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，大家揮舞國旗，場面熱烈。記者劉明岩／攝影

彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，縣長王惠美致詞表示，她擘畫的彰化交流道特定區，未來將結合捷運路網、產業園區和都市計畫三合一的方式打造新縣政中心、大巨蛋，希望帶動經濟發展。

彰化縣各界元旦升旗典禮結合公益園遊會及踩街活動，共有四千人參加。不過，縣籍四位立委均未參加，引起議論紛紛，尤其下屆縣長熱門人選中，綠營的陳素月、黃秀芳，以及藍營的謝衣鳯都不見人影，只有民進黨籍彰化市長林世賢到場。

王惠美表示，回顧2024年，感謝過去一年以來，縣政府在大家的共同努力下，無論是基礎建設、經濟發展、社會福利或是文化教育等，都有令人鼓舞的成就，迎接新的一年，將持續努力推動各項施政願景，「改造彰化，Continue」。

王惠美表示，她提出「一軸一環雙樞紐四引擎」的計畫，以彰化交流道特定區為示範成為彰化新都心，結合捷運路網、產業園區和都市計畫三合一的方式打造新縣政中心、大巨蛋，希望帶動經濟發展，引進人口紅利，未來和美、員林和北斗4個交流道都能用這個模式開發，捷運鹿港軸線可以連結彰化、和美，帶來更多觀光人潮，創造商機。

王惠美指出，今年10月，2025台灣設計展在彰化舉行，以彰化、鹿港、彰南為主展區，田中產業展覽館也在趕辦中，未來可為彰化產經注入新活水，在設計展中將展現彰化在文化、永續發展、產業和花卉園藝等方面的設計力，歡迎大家共襄盛舉。

另外，農曆年將至，八卦山「月影燈季」emoji樂園已經點燈，還有每年新春年間（大年初一到十五）的「花在彰化」也即將開始，歡迎鄉親一起來「白天賞花，晚上賞燈」，賞美景、吃美食。

今天的元旦升旗活動，由大葉大學啦啦隊揭開序幕，接著由洛津國小弦樂團、合唱團領唱國歌，隨後由王縣長鳴笛，正展開踩街，沿途經過正興路、天后路等地標，並在新祖宮、鹿港公會堂快閃表演，並有摸彩助興。

彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，場面熱烈，縣長王惠美向國旗致敬。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，場面熱烈，縣長王惠美向國旗致敬。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，縣長王惠美等人在台上鳴笛，場面熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，約有四千人參加，縣長王惠美等人在台上鳴笛，場面熱烈。記者劉明岩／攝影

元旦升旗 彰化

延伸閱讀

豪捐2256萬元 帝寶捐贈10輛警車1輛化學消防車

彰化縣國土計畫會議紀錄正呈核 將趕年底前送中央

彰化消防猛男真吸睛 嗨翻王惠美就職6周年記者會會場

國1員林交流道特定區設彰化第二行政中心 地方一片叫好

相關新聞

跨年焰火施放意外綠營炮聲隆隆 盧秀燕：調查依規究責

台中市跨年焰火施放太低，落焰誤傷5歲女童及引發火警，市長盧秀燕今早受訪表示，昨天立刻請市府同仁前往醫院陪伴關心，市府負全...

彰化新設25處科技執法…開張3個月罰單「1.5萬張」 前3名曝光

科技執法已成了整頓交通的主要手段，彰化縣去年10月1日上路的25處科技執法路口，到昨天12月31日為止，3個月共取締1萬...

合歡山迎曙光冰雨攪局 遊客雨中等待2025黎明到來

元旦迎曙光是合歡山旅遊高峰，合歡山昨晚就下雨，但未澆熄遊客熱情，停車場全部停滿，合歡山公路也出現回堵，遊客穿著雨衣，在雨...

盧秀燕主持台中升旗…大跳「台灣尚勇」舞 宣布捷運工程局成立

台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。大家在中信兄弟隊球員吳俊偉和教練陳江河的領唱下，一...

民進黨台中市長熱門人選 何欣純元旦登大坑步道：看台中之美

元旦清晨，民進黨下屆台中市長熱門人選、立法委員何欣純一早約了市議員曾朝榮、李天生、林德宇、謝家宜等人一起爬大坑九號步道。...

天氣差人潮不減！ 竹山紫南宮元旦送逾10萬枚錢母

竹山鎮紫南宮今天發送蛇年錢母，由於天氣不佳下小雨，廟方提早並延長發送時間，估發出逾10萬枚錢母，紫南宮主委莊秋安說，幾乎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。