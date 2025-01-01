彰化各界元旦升旗4千人參加 唯不見4名縣籍立委

彰化縣各界今天上午在鹿港鎮立體育場舉辦元旦升旗典禮，縣長王惠美致詞表示，她擘畫的彰化交流道特定區，未來將結合捷運路網、產業園區和都市計畫三合一的方式打造新縣政中心、大巨蛋，希望帶動經濟發展。

彰化縣各界元旦升旗典禮結合公益園遊會及踩街活動，共有四千人參加。不過，縣籍四位立委均未參加，引起議論紛紛，尤其下屆縣長熱門人選中，綠營的陳素月、黃秀芳，以及藍營的謝衣鳯都不見人影，只有民進黨籍彰化市長林世賢到場。

王惠美表示，回顧2024年，感謝過去一年以來，縣政府在大家的共同努力下，無論是基礎建設、經濟發展、社會福利或是文化教育等，都有令人鼓舞的成就，迎接新的一年，將持續努力推動各項施政願景，「改造彰化，Continue」。

王惠美表示，她提出「一軸一環雙樞紐四引擎」的計畫，以彰化交流道特定區為示範成為彰化新都心，結合捷運路網、產業園區和都市計畫三合一的方式打造新縣政中心、大巨蛋，希望帶動經濟發展，引進人口紅利，未來和美、員林和北斗4個交流道都能用這個模式開發，捷運鹿港軸線可以連結彰化、和美，帶來更多觀光人潮，創造商機。

王惠美指出，今年10月，2025台灣設計展在彰化舉行，以彰化、鹿港、彰南為主展區，田中產業展覽館也在趕辦中，未來可為彰化產經注入新活水，在設計展中將展現彰化在文化、永續發展、產業和花卉園藝等方面的設計力，歡迎大家共襄盛舉。

另外，農曆年將至，八卦山「月影燈季」emoji樂園已經點燈，還有每年新春年間（大年初一到十五）的「花在彰化」也即將開始，歡迎鄉親一起來「白天賞花，晚上賞燈」，賞美景、吃美食。

今天的元旦升旗活動，由大葉大學啦啦隊揭開序幕，接著由洛津國小弦樂團、合唱團領唱國歌，隨後由王縣長鳴笛，正展開踩街，沿途經過正興路、天后路等地標，並在新祖宮、鹿港公會堂快閃表演，並有摸彩助興。