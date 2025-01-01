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影／彰化永靖元旦路跑熱力十足 超跑車隊一字排開領航
彰化縣永靖鄉公所舉辦元旦升旗典禮和路跑活動，今天有三千多位民眾參與路跑，選擇健康開跑為2025年拉開序幕，還有馬卡龍超跑車隊一字排開為開跑領航，也讓大家大開眼界。
永靖鄉長魏碩衛、立委陳素月與多位縣議員等參與路跑活動，大家一起跟著啦啦隊們跳健康操展開活力的一天。
魏碩衛說，今年元旦路跑3500個名額全數額滿，共分為11公里社男組、社女組、國男組，及6公里的國小男生組、國小女生組、長青男、長青女組等共7組別，鼓勵全民參與體育活動，增進身心健康。
今天也邀請積極投入公益活動、成軍十周年的馬卡龍超跑車隊為路跑領航，各村辦公處、社區發展協會、社團等在沿途設25處加油站，提供茶水、點心補給，為選手加油打氣，活動熱力十足。
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