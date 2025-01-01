合歡山迎曙光冰雨攪局 遊客雨中等待2025黎明到來

元旦迎曙光是合歡山旅遊高峰，合歡山昨晚就下雨，但未澆熄遊客熱情，停車場全部停滿，合歡山公路也出現回堵，遊客穿著雨衣，在雨中等待2025年晨光到來，但天雨路滑、發生10起車禍事故，員警最辛苦，冒著低溫徹夜疏導交通，確保遊客安全。

仁愛警分局表示，12月31日到1月1日分別是清境跨年晚會和合歡山元旦迎日出，是合歡山旅遊人數最高峰，警方從31日晚間6時就從清境開始交通勤務，1日凌晨1時轉到合歡山區值勤。

合歡山各停車場凌晨1時起全滿，車輛持續湧入，警方以機動巡邏方式加強沿線違停車輛勸導及取締，因為下雨加上5度低溫，合歡山公路並未回堵。

到了5時，合歡山停車場全滿，更有大量汽車湧入，警方在昆陽停車場啟動2進1出管制措施，避免昆陽到武嶺間車流卡住。

每年元旦迎曙光，武嶺亭觀景台都被遊客擠爆，想透過「鏡頭君」，留下迎元旦曙光的歷史鏡頭，今天則因下雨，武嶺亭遊客人數明顯減少，但仍有遊客穿著雨衣，在雨中等待黎明到來，以另類方式迎曙光。

7時整又有一波車流上山，合歡山公路也有有壅塞情形，警方持續管制車輛上山，同時疏導山上車輛下山。8時半，觀日出遊客逐漸下山，車流趨於正常、交通恢復順暢後。

仁愛警分局表示，警方疏導交通，並告發及取締違停車輛8件，因為下雨道路濕滑，也有交通事故10件，幸好並無大礙。警方統計，去年一整年，合歡山公路發生80件疲勞駕駛造成的交通事故，69人受傷，呼籲民眾上、下山千萬不要疲勞駕駛，以策安全。