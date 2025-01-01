流感疫苗全民開打 台中市開辦小型快打站

疾病管制署今起開放流感疫苗全民開打，只要是6個月以上的人都可以接種，另也將提供Novavax JN.1新冠疫苗接種。台中市政府衛生局上午說，歲末聚餐、跨年活動和春節連假等活動頻繁，呼吸道病毒傳播風險增加，呼籲市民盡快接種，衛生局也在衛生所開辦小型疫苗快打站。

衛生局表示，依據疾病管制署資料，今年共採購20萬劑Novavax JN.1疫苗，因疫苗數量有限，將優先提供不適合接種mRNA疫苗且尚未接種Moderna JN.1疫苗之12歲以上民眾接種，降低重症及死亡發生風險，如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。

衛生局長曾梓展說，為配合流感及新冠肺炎疫苗開打，本月陸續開辦小型疫苗快打站，分別是4日在南區及中西區衛生所、9日在北屯區軍功衛生所、11日在十甲里活動中心及東區區公所2樓大禮堂，以及13日在中西區衛生所。文心森林公園疫苗接種站是26日前的每周六下午1時至5時，以及每周日的上午8時至12時提供接種服務。

衛生局提醒，接種疫苗後至少約需2周時間才可產生保護力，因此請盡速接種疫苗，市民可運用台中市疫苗預約平台預約接種( https://gov.tw/hhv )，或至衛生局網站( https://www.health.taichung.gov.tw/90259/Lpsimplelist)預約。