快訊

破格任用的「菊內人」傳自薦升官 洪申翰三把火夠燒？

漫畫家魚夫驚傳離世享壽65歲 為何肝癌從發病到惡化如此快？

MLB／新年新希望 大谷翔平拚道奇隊史首度連霸

跨年焰火施放意外綠營炮聲隆隆 盧秀燕：調查依規究責

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中跨年晚會放焰火，落焰傷及五歲女童，市長盧秀燕表示將調查並追究責任。記者陳秋雲/攝影
台中跨年晚會放焰火，落焰傷及五歲女童，市長盧秀燕表示將調查並追究責任。記者陳秋雲/攝影

台中市跨年焰火施放太低，落焰誤傷5歲女童及引發火警，市長盧秀燕今早受訪表示，昨天立刻請市府同仁前往醫院陪伴關心，市府負全責並調查追究責任。

盧秀燕指出，台中市跨年晚會放焰火行之有年，今年發生小意外，有個小朋友被落焰傷害到，昨晚一發生立刻請市府同仁趕到現場及趕到醫院去，來陪伴、協助和關心，代表台中市政府致意。小女孩昨天已出院，回家休養。

她說，也會去了解，放了這麼多年焰火都沒出過事，為什麼這次會有小朋友受傷，是因為天候的關係、風向的關係，還是因為廠商在施做的技術上有問題，會調查清楚，如果說廠商有責任的話，市府也追究。

對於這名小朋友，台中市政府會負全責，不管是醫藥費，或相關的照顧等。

議員黃守達指出，台中跨年焰火，直接變成攻擊砲火！社群上已有好幾則被錄下落焰直撲人群而來的畫面，也傳出民眾直接被落焰砸中，更有多處距離民眾不遠的場地燃燒起火，非常離譜。

議員江肇國臉書發文說，在社群上更有羽絨衣遭煙火燒破洞的情形，質疑市府在安全評估和現場控管上嚴重失職，是否事前沒有針對焰火施放的風向、消防及公共安全等做出相關計劃及沙盤推演，煙火表演竟然能引發多處失火，這是活動管理還是縱火計劃？

市府將會同執行廠商三立、群健電視進行調查，釐清發生原因，若廠商有疏失，將依規追究相關責任。

另有民眾反映跨年會場入口封閉無法進入，中市府表示，台中跨年昨晚反應熱烈，超過35萬人次湧進中央公園，市府分階段啟動防踩踏計畫，進行人流管控，晚上10時30分中央球場容留人數已達上限，為確保安全，會場各入口「只出不進」。

台中市 煙火秀 盧秀燕 跨年晚會

延伸閱讀

影／台中市政府元旦升旗 盧秀燕大跳「台灣尚勇」

台中跨年煙火疑傷日本童 最新傷勢曝…盧秀燕有三指示

台中跨年 盧秀燕再現省話女王功力：台中蛇麼都讚！

輝人「全身黑」現身台中跨年！謝恩盧秀燕當地陪

相關新聞

跨年焰火施放意外綠營炮聲隆隆 盧秀燕：調查依規究責

台中市跨年焰火施放太低，落焰誤傷5歲女童及引發火警，市長盧秀燕今早受訪表示，昨天立刻請市府同仁前往醫院陪伴關心，市府負全...

盧秀燕主持台中升旗…大跳「台灣尚勇」舞 宣布捷運工程局成立

台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。大家在中信兄弟隊球員吳俊偉和教練陳江河的領唱下，一...

八仙山國家森林遊樂區3座竹藝特色公廁獲卓越獎 今起開放使用

林業及自然保育署台中分署重新整建八仙山國家森林遊樂區內3座竹藝特色公廁及1座休憩平台，優化公廁環境，利用國產竹材及獨特空...

影／台中跨年多處同時放煙火 麗寶煙火擊發頻道受影響提早放

台中跨年活動今天凌晨同時有多處地點放煙火，麗寶樂園渡假區煙火擊發頻道受附近頻道影響，提早約15秒施放，有民眾開手機準備直...

竹山紫南宮今發錢母 5千人跨年排隊

南投竹山紫南宮今發放蛇年「錢母」，前5千人還加發「金蛋」，5千人湧入，頂著低溫跨年排隊卡位，從廟前排到稻田，不少人還搭起...

單價創新高 台中地王榜半年3度易主

中央重拳打炒房，台中土地交易仍屢創新高，「地王」半年來3度易主。根據實價登錄揭露，台中七期歐風商旅所在的惠民段73地號土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。