跨年焰火施放意外綠營炮聲隆隆 盧秀燕：調查依規究責

台中市跨年焰火施放太低，落焰誤傷5歲女童及引發火警，市長盧秀燕今早受訪表示，昨天立刻請市府同仁前往醫院陪伴關心，市府負全責並調查追究責任。

盧秀燕指出，台中市跨年晚會放焰火行之有年，今年發生小意外，有個小朋友被落焰傷害到，昨晚一發生立刻請市府同仁趕到現場及趕到醫院去，來陪伴、協助和關心，代表台中市政府致意。小女孩昨天已出院，回家休養。

她說，也會去了解，放了這麼多年焰火都沒出過事，為什麼這次會有小朋友受傷，是因為天候的關係、風向的關係，還是因為廠商在施做的技術上有問題，會調查清楚，如果說廠商有責任的話，市府也追究。

對於這名小朋友，台中市政府會負全責，不管是醫藥費，或相關的照顧等。

議員黃守達指出，台中跨年焰火，直接變成攻擊砲火！社群上已有好幾則被錄下落焰直撲人群而來的畫面，也傳出民眾直接被落焰砸中，更有多處距離民眾不遠的場地燃燒起火，非常離譜。

議員江肇國臉書發文說，在社群上更有羽絨衣遭煙火燒破洞的情形，質疑市府在安全評估和現場控管上嚴重失職，是否事前沒有針對焰火施放的風向、消防及公共安全等做出相關計劃及沙盤推演，煙火表演竟然能引發多處失火，這是活動管理還是縱火計劃？

市府將會同執行廠商三立、群健電視進行調查，釐清發生原因，若廠商有疏失，將依規追究相關責任。

另有民眾反映跨年會場入口封閉無法進入，中市府表示，台中跨年昨晚反應熱烈，超過35萬人次湧進中央公園，市府分階段啟動防踩踏計畫，進行人流管控，晚上10時30分中央球場容留人數已達上限，為確保安全，會場各入口「只出不進」。