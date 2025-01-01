八仙山國家森林遊樂區3座竹藝特色公廁獲卓越獎 今起開放使用

林業及自然保育署台中分署重新整建八仙山國家森林遊樂區內3座竹藝特色公廁及1座休憩平台，優化公廁環境，利用國產竹材及獨特空間設計，落實建築低碳轉型，提升建築效能指標，獲內政部建築研究所2024淨零建築卓越獎，新穎優美造型公廁今天起開放使用。

林業保育署台中分署表示，公廁整建以國產竹材設計，展現竹構的美感藝術，增加材料整合性外，更巧妙地融入山林意象，創造場域療癒氛圍。

在十文溪邊的「浮竹軒」公廁，以竹桁架屋頂構築如葉子般輕盈的漂浮感，四周出挑的造型，創造半戶外空間，達到穩定的竹構美學，搭配質樸夯土外牆，形塑八仙山石頭與土地沉穩的意象，讓如廁的遊客另有一番舒適、潔淨的體驗。

另在十文溪畔設置竹藝休憩平台「竹泊」，以潺潺溪水為畫框，讓遊客可以駐足聆聽溪流水聲、欣賞溪谷景觀、放鬆深呼吸，以五感體驗來場森林療癒。獨特的溪流線條造型，已成為園區的新打卡拍照景點。

去年先開放使用的遊客中心下方公廁「迎竹軒」，以波浪弧型竹天花形塑，呈現竹藝的柔軟，從戶外斜射的柔和光線，使整體氛圍融入環境，保有隱私也保持空氣流動性，呈現具自然特色的場域；綠色走廊上方「沐竹軒」公廁，以國產竹材孟宗竹桁架構築成半開放式屋頂，單斜面結構和透光中空板，減少重量並引入日光，打破既有公廁的設計及印象，獲遊客好評。