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影／台中跨年多處同時放煙火 麗寶煙火擊發頻道受影響提早放
台中跨年活動今天凌晨同時有多處地點放煙火，麗寶樂園渡假區煙火擊發頻道受附近頻道影響，提早約15秒施放，有民眾開手機準備直播給親友看，突然看到煙火提早放，他正在講電話立刻掛斷急說「不講了，提早放了」。
麗寶樂園渡假區表示，據煙火公司說明，今天凌晨預定的煙火施放時間，受附近另一組施放煙火的擊發頻道影響，提早約15秒施放，樂園表示，已舉辦多年跨年演唱會和放煙火活動，從未遇過此事。
2025台中跨年晚會昨晚7時嗨到今天凌晨1時在中央公園舉辦，台中市府表示，累計超過35萬人次，突破歷史紀錄，陣容包括台中天團玖壹壹開場、紅遍華人圈的｢金曲歌后」蔡健雅「全台唯一」獨家演出，及韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、台灣指標樂團告五人、人氣男團五堅情W0LF（S）等18組藝人接續開唱，搭配180秒高空璀璨煙火秀陪伴歌迷共度新年，市長盧秀燕也創史上最短致詞紀錄，以6字「台中『蛇』麼都讚」迎接蛇年。
麗寶樂園渡假區昨晚跨年10萬人潮湧進，今天凌晨300秒煙火秀，在場民眾互道新年快樂，也有多人在樂園附近路旁等看煙火，和親友一起互祝新年快樂，樂園現場更有民眾在預定倒數時間前，準備打開手機直播放煙火畫面，不料，煙火提早放，民眾直播畫面急開。
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