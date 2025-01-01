快訊

破格任用的「菊內人」傳自薦升官 洪申翰三把火夠燒？

漫畫家魚夫驚傳離世享壽65歲 為何肝癌從發病到惡化如此快？

MLB／新年新希望 大谷翔平拚道奇隊史首度連霸

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中跨年多處同時放煙火 麗寶煙火擊發頻道受影響提早放

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園渡假區今天凌晨跨年煙火，搭配摩天輪美景很吸睛。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區今天凌晨跨年煙火，搭配摩天輪美景很吸睛。圖／麗寶樂園渡假區提供

台中跨年活動今天凌晨同時有多處地點放煙火，麗寶樂園渡假區煙火擊發頻道受附近頻道影響，提早約15秒施放，有民眾開手機準備直播給親友看，突然看到煙火提早放，他正在講電話立刻掛斷急說「不講了，提早放了」。

麗寶樂園渡假區表示，據煙火公司說明，今天凌晨預定的煙火施放時間，受附近另一組施放煙火的擊發頻道影響，提早約15秒施放，樂園表示，已舉辦多年跨年演唱會和放煙火活動，從未遇過此事。

2025台中跨年晚會昨晚7時嗨到今天凌晨1時在中央公園舉辦，台中市府表示，累計超過35萬人次，突破歷史紀錄，陣容包括台中天團玖壹壹開場、紅遍華人圈的｢金曲歌后」蔡健雅「全台唯一」獨家演出，及韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、台灣指標樂團告五人、人氣男團五堅情W0LF（S）等18組藝人接續開唱，搭配180秒高空璀璨煙火秀陪伴歌迷共度新年，市長盧秀燕也創史上最短致詞紀錄，以6字「台中『蛇』麼都讚」迎接蛇年。

麗寶樂園渡假區昨晚跨年10萬人潮湧進，今天凌晨300秒煙火秀，在場民眾互道新年快樂，也有多人在樂園附近路旁等看煙火，和親友一起互祝新年快樂，樂園現場更有民眾在預定倒數時間前，準備打開手機直播放煙火畫面，不料，煙火提早放，民眾直播畫面急開。

台中市今天凌晨多處地點同時放煙火，迎接跨年。圖／民眾提供
台中市今天凌晨多處地點同時放煙火，迎接跨年。圖／民眾提供

台中市 煙火秀 直播 跨年晚會 麗寶樂園

延伸閱讀

影／麗寶樂園渡假區跨年人潮齊倒數 300秒煙火秀互道新年快樂

影／台北101煙火閃耀綻放 迎接2025

陳文茜罹癌在醫院跨年 「天堂太狹窄，容不下我這個死者」

影／新年快樂！101煙火「台灣尚勇」蔣萬安致詞1理由只30秒

相關新聞

跨年焰火施放意外綠營炮聲隆隆 盧秀燕：調查依規究責

台中市跨年焰火施放太低，落焰誤傷5歲女童及引發火警，市長盧秀燕今早受訪表示，昨天立刻請市府同仁前往醫院陪伴關心，市府負全...

盧秀燕主持台中升旗…大跳「台灣尚勇」舞 宣布捷運工程局成立

台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。大家在中信兄弟隊球員吳俊偉和教練陳江河的領唱下，一...

流感疫苗全民開打 台中市開辦小型快打站

疾病管制署今起開放流感疫苗全民開打，只要是6個月以上的人都可以接種，另也將提供Novavax JN.1新冠疫苗接種。台中...

八仙山國家森林遊樂區3座竹藝特色公廁獲卓越獎 今起開放使用

林業及自然保育署台中分署重新整建八仙山國家森林遊樂區內3座竹藝特色公廁及1座休憩平台，優化公廁環境，利用國產竹材及獨特空...

影／台中跨年多處同時放煙火 麗寶煙火擊發頻道受影響提早放

台中跨年活動今天凌晨同時有多處地點放煙火，麗寶樂園渡假區煙火擊發頻道受附近頻道影響，提早約15秒施放，有民眾開手機準備直...

竹山紫南宮今發錢母 5千人跨年排隊

南投竹山紫南宮今發放蛇年「錢母」，前5千人還加發「金蛋」，5千人湧入，頂著低溫跨年排隊卡位，從廟前排到稻田，不少人還搭起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。