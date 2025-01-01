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盧秀燕主持台中升旗…大跳「台灣尚勇」舞 宣布捷運工程局成立

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，在12強賽應援團長小白的帶領下，跳了「台灣尚勇」的舞蹈。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，在12強賽應援團長小白的帶領下，跳了「台灣尚勇」的舞蹈。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。大家在中信兄弟隊球員吳俊偉和教練陳江河的領唱下，一起高聲唱國歌，並看著國旗在歌聲中緩緩升起。盧秀燕還帶領立委江啟臣、楊瓊瓔等人一起比出「蛇麼都讚」的俏皮手勢，說台中什麼都讚！

升旗活動前，台中女中儀隊表演了操槍術，並領著國旗進場。升旗後，盧秀燕也在應援團長小白的帶領下，跳了「台灣尚勇」的舞蹈。

盧秀燕說，雖然天空下著細雨，但是風雨生信心，風雨也澆不息我們的熱情。今天她非常的感動，因為有超過萬名的市民來參加升旗典禮。升旗活動除了展現我們的愛國心之外，她還請到世界12強棒球賽的棒球英雄陳江河和和吳俊偉，以及應援團長小白幫大家領唱國歌，也別具意義。

她說，為什麼選擇「台灣尚勇」這條歌曲跳舞呢？因為，去年的12強賽帶領了國家站上了世界的舞台，拿下世界冠軍，另則是，台灣尚勇也就是台中，因為去年各項的民調，台中市都拿下六都第一名以及拿下台灣20個城市裡的最幸福的城市，所以台灣尚勇就是台中。

她說，台中去年是最幸福的城市，今年還要繼續幸福，所以她和市政團隊在新的一年當中，會有很多的建設不斷地推進，繼續的開花結果，還有好的建設會不斷地開辦，嘉惠市民朋友。所以，今年要祝福我們的城市更加進步、市民繼續幸福、我們的國家國運昌隆、中華民國萬歲。

盧秀燕致詞時也說，今年捷運藍線會開工，並且推動大台中的捷運路網。她同時也宣布，台中市的捷運工程局今天正式成立，這也是台中市政府第31個局處單位。她稍後也主持了捷運工程局的揭牌儀式。

台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，立委江啟臣（左）帶著大家一起自拍。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，立委江啟臣（左）帶著大家一起自拍。記者黃寅／攝影
升旗活動前，台中女中儀隊表演了操槍術，並領著國旗進場。記者黃寅／攝影
升旗活動前，台中女中儀隊表演了操槍術，並領著國旗進場。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）還帶領立委江啟臣（左二）、楊瓊瓔（右二）等人一起比出「蛇麼都讚」的俏皮手勢，說台中什麼都讚！記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）還帶領立委江啟臣（左二）、楊瓊瓔（右二）等人一起比出「蛇麼都讚」的俏皮手勢，說台中什麼都讚！記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。記者黃寅／攝影
升旗活動前，台中女中儀隊表演了操槍術，並領著國旗進場。記者黃寅／攝影
升旗活動前，台中女中儀隊表演了操槍術，並領著國旗進場。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕帶領大家一起唱國歌。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕帶領大家一起唱國歌。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，在12強賽應援團長小白的帶領下，跳了「台灣尚勇」的舞蹈。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，在12強賽應援團長小白的帶領下，跳了「台灣尚勇」的舞蹈。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕今天清晨主持今年的升旗典禮，市府廣場前湧進了上萬的市民。記者黃寅／攝影

元旦升旗 捷運 盧秀燕

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