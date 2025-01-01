不輸台北101！日月潭雙煙火狂放360秒 喜迎2025

歡送2024，日月潭於伊達邵、水社碼頭兩地同時施放長達360秒煙火，現場遊客驚呼連連，精采程度不輸台北101煙火；南投仁愛清境跨年以星空音樂派對為主題，精采歌舞搭配天文教育，更由藝人羅美玲壓軸，陪民眾倒數，迎接2025。

日月潭是國際知名觀光景點，也是國內熱門跨年景點，當地跨年晚會都別出心裁，而為迎接2025，首度由日月潭國家風景區管理處與潭區觀光業者力麗溫德姆溫泉酒店共同主辦，於伊達邵、水社碼頭「雙場地」連線跨年，規模盛大。

昨晚8時，由水社碼頭音樂晚會打頭陣，由磐風排笛合奏團、暨大吉他社、一點草木樂團、翊太樂團等接力開唱，還有互動遊戲；伊達邵晚會則緊接著在晚上9時開始，不僅有樂團開唱，更由金曲歌王王宏恩壓軸獻唱，一起倒數跨年。

「5、4、3、2、1，新年快樂！」最令民眾期待的跨年煙火，更在倒數聲後，於凌晨整點在水社、伊達邵兩處潭面同時施放，長達360秒的絢爛湖畔煙火，令現場遊客看得是驚呼連連，精采程度不輸台北101煙火，也點亮2025年。

此外，南投縣今年雖取消縣立體育場的跨年晚會，但保留已連辦16年，且具獨特性的清境跨年晚會，而此次的清境跨年以星空音樂派對為主題，將歌舞演出結合天文教育，昨晚6時許在清境遊客中心停車場登場後，精彩活動不斷。