台中跨年 盧秀燕再現省話女王功力：台中蛇麼都讚！

「2025蛇現幸福」台中跨年夜晚會今晚在水湳中央公園登場，包括韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、台灣「告五人」壓軸演出，現場喊出吸引33萬人潮到場，並再度警示達容留人數上限，勿再前往；素以「省話女王」聞名的市長盧秀燕致詞僅6字「台中蛇麼都讚」，搭配180秒高空煙火秀，與現場觀眾一起迎蛇年。

盧秀燕素來在重大場合致詞以「省話女王」聞名，她日前舉辦的2024亞洲唯一Red Bull Showrun Taichung紅牛車隊台中展演的致詞只花了15秒，中台灣八縣市區域治理平台首長會議致詞不到2分鐘，中信兄弟封王遊行以19秒說2句話致詞；去年跨年以「幸福台中、龍賺大錢」8字，今年跨年以「台中蛇麼都讚」6字再現省話女王丰采。

台中跨年雖天冷仍擋不住民眾的熱情，下午3時開放排隊歌迷入場，大批民眾直衝奔跑到舞台前，就為了近距離欣賞偶像表演，有民眾表示，他四天前就來「卡位」，就是要一睹「輝人」丰采。

今晚6時表演暖場，今晚7時，由本土天團玖壹壹開場，帶來「鄉下來的」、LOCAL、做你的格、一生只督妳一人、來個蹦蹦、安娜比、世界都看見，現場觀眾隨著音樂舉手或拿空氣棒等打節拍，燃起一股狂嗨熱潮。

今晚卡司陣容華麗堅強，除了｢金曲歌后」蔡健雅、韓星輝人（Whee In）及五堅情、告五人、玖壹壹等，還有Ozone、芒果醬Mango Jump、血肉果汁機、高爾宣OSN、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、固定客、SCOOL、派偉俊Patrick Brasca、Spark皇毅、PIZZALI、蓋兒GAIL、ANGIE安吉、Double K-風情萬種KTV，18組藝人接續開唱，搭配180秒高空璀璨煙火秀，陪伴粉絲們一起迎接蛇年。

市府在今晚9時46分時，因現場衝破20萬人潮。以中英文發布警訊，2025跨年晚會中央球場內人數已滿，為避免發生踩踏風險，已實施入口管制。

新聞局說明，台中跨年晚會吸引大批人潮湧入，市府隨時監控場地容留情況，適時啟動防踩踏機制，維護現場安全。今晚9時45分因應現場人數已達場地容留9成，人潮已達20萬人次，市府立即啟動入口管制，請民眾前往中科路轉播現場觀賞演出。