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彰化市跨年晚會好嗨 由市長林世賢偕楊烈倒數計時

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，熱歌勁舞表演，現場氣氛很嗨，盡驅寒氣。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，熱歌勁舞表演，現場氣氛很嗨，盡驅寒氣。圖／市公所提供

彰化市公所今晚在彰化後火車站舉辦「蛇年」跨年晚會，除有藝人及學校、社團歌舞、音樂演奏還有摸彩活動，晚會接近12點，由市長林世賢偕金曲歌王楊烈，與全場的數千名民眾一起倒數，迎接2025年到來。

今晚率先表演的單位，包括社區、學校、與民間團體等輪番上場，分別表演舞蹈、國樂、歌唱與熱舞等；另藝人表演部分，應邀獻藝的，包括超偶冠軍-李子森、鋼琴王子-黃霆睿、無雙樂團等多組卡司接力演唱，儘管天氣很冷，但現場氣氛熱烈，觀眾情緒都很嗨。

市公所另邀請農特產品、特色美食小吃業者，在活動現場擺設攤位，提供民眾果腹並促進經濟活絡；市長林世賢也特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司、財團法人日月光文教基金會對「2025彰化市跨年晚會」活動的大力支持。

在接近午夜12時，由市長林世賢、藝人楊烈、市代會主席陳文賓、多位市代與現場民眾，一起倒數計時，讓晚會氣氛推到最高潮，隨後進行眾所期盼的摸彩重頭戲，市公所共提供了包括iPhone 16、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、電鍋、咖啡機等豐富大獎。

市長林世賢除了恭喜摸得大獎的幸運者，更祝福全市的所有市民鄉親，在新的一年「蛇麼隆發」。

彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，熱歌勁舞表演，現場氣氛很嗨，盡驅寒氣。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，熱歌勁舞表演，現場氣氛很嗨，盡驅寒氣。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，吸引數千民眾熱情參與，市長林世賢與藝人楊烈、市民代表們一起倒數計時。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，吸引數千民眾熱情參與，市長林世賢與藝人楊烈、市民代表們一起倒數計時。記者劉明岩／攝影
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，吸引數千民眾熱情參與。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，吸引數千民眾熱情參與。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，熱歌勁舞表演，現場氣氛很嗨，盡驅寒氣。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，熱歌勁舞表演，現場氣氛很嗨，盡驅寒氣。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，吸引數千民眾熱情參與。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，吸引數千民眾熱情參與。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，熱歌勁舞表演，現場氣氛很嗨，盡驅寒氣。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，熱歌勁舞表演，現場氣氛很嗨，盡驅寒氣。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，吸引數千民眾熱情參與，市長林世賢祝福大家新年快樂，蛇年行大運。圖／市公所提供
彰化市公所今晚在彰化後火車站辭修路舉辦跨年晚會，吸引數千民眾熱情參與，市長林世賢祝福大家新年快樂，蛇年行大運。圖／市公所提供

彰化 林世賢 跨年晚會

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