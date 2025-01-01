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竹山紫南宮今發錢母 5千人跨年排隊

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

南投竹山紫南宮今發放蛇年「錢母」，前5千人還加發「金蛋」，5千人湧入，頂著低溫跨年排隊卡位，從廟前排到稻田，不少人還搭起帳篷。廟方表示，若錯過元旦錢母，參加廟方捐血活動，也可獲得。

紫南宮求財靈驗，以借發財金、招財錢母聞名，每年元旦發放當年度生肖錢母，款式多變，具有招財寓意，廟方只送不賣，吸引數萬人排隊領取。廟方表示，乙巳蛇年錢母圖樣為「雙蛇護盆」，金銀精裝套幣則為「雙金蛇聚寶盆」，造型吸睛。

紫南宮表示，元旦上午10時前排隊者，可獲得蛇年銀錢母1枚，今年加碼5千顆金雞蛋，排隊前5千人可得到1顆，有機會兌中2錢金戒指、1錢金戒指、蛇年精裝套幣、現金6000元等獎品，昨起開放排隊。

紫南宮昨早湧進大批人潮，廟方上午8時發排隊號碼牌，短短1小時發出千張，現場排隊人龍數公里，從廟前一路排到稻田休息區，人龍宛如「貪食蛇」，愈排愈長達數千人。

不少民眾自備椅凳，甚至搭帳篷在現場過夜，稻田區帳篷聚集，彷彿露營區，場面很壯觀。排第一的黃姓民眾說，23日看到廟方公告改路線，就到場排隊卡位，一家5口排隊跨年，等著領錢母。

紫南宮主委莊秋安說，昨上午人潮浮現，下班後人又更多，元旦若無法來排隊領錢母，可來紫南宮捐血做公益，捐250cc獲銀錢母、500cc獲金銀錢母。

元旦 紫南宮 蛇年

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