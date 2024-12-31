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台中跨年估湧20萬人潮！ 晚間9:46發布避免踩踏風險警訊

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台中跨年估湧20萬人潮 晚間9：46發布避免踩踏風險警訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「2025蛇現幸福」台中跨年夜今天晚在水湳中央公園登場，由本土天團玖壹壹開場，更是嗨翻全場。記者趙容萱／攝影
「2025蛇現幸福」台中跨年夜今天晚在水湳中央公園登場，由本土天團玖壹壹開場，更是嗨翻全場。記者趙容萱／攝影

「2025蛇現幸福」台中跨年夜今天晚在水湳中央公園登場，全A咖陣容包括韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、台灣告五人等接力，市府預估將湧入20萬人潮，並在今晚9時46分時，以中英文發布警訊，2025跨年晚會中央球場內人數已滿，為避免發生踩踏風險，已實施入口管制。

台中市政府發布管制內容為，2025跨年晚會中央球場內人數已滿，為避免發生踩踏風險，已實施入口管制，請前往中科路轉播現場觀賞演出。

台中跨年今晚6時表演暖場，雖天冷仍擋不住民眾的熱情，現場在下午3時開放排隊歌迷入場，大批民眾直衝奔跑到舞台前，就為了近距離欣賞偶像表演，有民眾表示，他四天前就來「卡位」，就是要一睹「輝人」丰采。

今晚7時，由本土天團玖壹壹開場，帶來「鄉下來的」、LOCAL、做你的格、一生只督妳一人、來個蹦蹦、安娜比、世界都看見，現場觀眾隨著音樂舉手或拿空氣棒等打節拍，燃起一股狂嗨熱潮。

台中市新聞局長欒治誼表示，今晚10時30分後，｢金曲歌后」蔡健雅演出，以及韓國「OST妖精」輝人、人氣樂團告五人接力壓軸。跨年倒數後，人氣男團五堅情W0LF（S）緊接登場，陪伴歌迷共度新年。

今晚卡司陣容華麗堅強，除了｢金曲歌后」蔡健雅、韓星輝人（Whee In）及五堅情、告五人、玖壹壹等，還有Ozone、芒果醬Mango Jump、血肉果汁機、高爾宣OSN、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、固定客、SCOOL、派偉俊Patrick Brasca、Spark皇毅、PIZZALI、蓋兒GAIL、ANGIE安吉、Double K-風情萬種KTV，18組藝人接續開唱，搭配180秒高空璀璨煙火秀，陪伴粉絲們一起迎接蛇年。

「2025蛇現幸福」台中跨年夜今晚在水湳中央公園登場，雖天冷仍擋不住民眾的熱情。記者趙容萱／攝影
「2025蛇現幸福」台中跨年夜今晚在水湳中央公園登場，雖天冷仍擋不住民眾的熱情。記者趙容萱／攝影
中市府今晚9時46分時，針對台中跨年夜晚會以中英文發布「避免發生踩踏風險」管制警訊。記者黃仲裕／翻攝
中市府今晚9時46分時，針對台中跨年夜晚會以中英文發布「避免發生踩踏風險」管制警訊。記者黃仲裕／翻攝
「2025蛇現幸福」台中跨年夜今天晚在水湳中央公園登場，由本土天團玖壹壹開場，更是嗨翻全場。記者趙容萱／攝影
「2025蛇現幸福」台中跨年夜今天晚在水湳中央公園登場，由本土天團玖壹壹開場，更是嗨翻全場。記者趙容萱／攝影

台中市 跨年晚會 風險

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