台中麗寶跨年演唱會今晚湧進10萬人 300秒煙火秀迎新年

台中市山海線最盛大的舉行，9點演出開始前就從各方湧進10萬人，擠爆了渡假區的第二停車場，今年卡司還獨家邀請金曲歌后 waa魏如萱戲上新新歌，吸引許多粉絲到場；跨年晚會的一大亮點，莫過於煙火與燈光秀，以及象徵台中地標的天空之夢摩天輪，設計以「烏托邦」為主題的300秒煙火秀，即將把跨年氣氛帶至最高點。

麗寶樂園渡假區表示，晚會由影歌雙棲的宋柏緯帶來「雲的距離」、「愛的迪斯可」等歌曲開場，還有Z世代創作歌手JOYCE就以斯，演唱「都是weather你」、「SPRING DREAM」等經典歌曲，讓氣氛嗨到最高點；金曲歌后魏如萱隨後登場，把新歌首唱獻給在台中麗寶樂園渡假區跨年的歌迷朋友，贏得眾多粉絲的尖叫呼喊聲。

此外，包括Feng Ze 邱鋒澤、美秀集團、南西肯恩、Ray 黃霆睿等多組藝人輪番上場演出，最後由限定天團組合GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治壓軸，和人氣LINE FRIENDS明星熊大、兔兔一起倒數迎接2025年。

麗寶樂園估計今年整個園區至少湧入10萬以上跨年人潮，跨年演唱會最大亮點莫過於煙火與燈光秀，象徵台中地標的天空之夢摩天輪，今晚化身為炫目的燈光舞台，以「烏托邦」為主題的300秒燈光秀，以橘色落葉煙火代表著麗寶落羽松的美景，最後以彩虹牆煙火象徵美好烏托邦的到來，大家都驚呼「好美！」