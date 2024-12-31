4天前就來卡位！ 台中跨年估湧20萬人潮 玖壹壹開場嗨翻

「2025蛇現幸福」台中跨年夜今天晚在水湳中央公園登場，全A咖陣容包括韓國「OST妖精」輝人（Whee In）、台灣告五人等接力，有民眾4天前就來卡位，市府預估將湧入20萬人潮，本土天團玖壹壹開場，更是嗨翻全場。

台中跨年今晚6時表演暖場，雖天冷仍擋不住民眾雀躍熱情，現場在下午3時開放排隊歌迷入場，大批民眾直衝奔跑到舞台前，就為了近距離欣賞偶像表演，有民眾表示，他4天前就來「卡位」，就是要一睹「輝人」丰采。

今晚7時，由本土天團玖壹壹開場，帶來「鄉下來的」、LOCAL、做你的格、一生只督妳一人、來個蹦蹦、安娜比、世界都看見，現場觀眾隨著音樂舉手或拿空氣棒等打節拍，燃起一股狂嗨熱潮。

台中市新聞局長欒治誼表示，今晚10時30分後，｢金曲歌后」蔡健雅演出，以及韓國「OST妖精」輝人、人氣樂團告五人接力壓軸。跨年倒數後，人氣男團五堅情W0LF（S）緊接登場，陪伴歌迷共度新年。