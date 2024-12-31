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合歡山武嶺人潮多出現亂丟垃圾現象 太管處將開罰
合歡山武嶺是全台公路最高點，一年四季都有遊客，入冬後有許多遊客相約武嶺觀星或看日出，卻有人沒有公德心亂丟垃圾、製造髒亂，與清澈的山林景緻形成強烈反差，太魯閣國家公園管理處決定開罰，最高可罰6萬元。
武嶺位於林保署南投分署所轄的合歡山遊樂區與太魯閣國家公園遊憩區範圍內，台14甲線也是全國公路最高點。其中武嶺亭地標3275公尺，成遊客必拍照打卡的熱點，一年四季都可見人車前往賞景。卻有不少遊客隨手丟棄垃圾、製造髒亂，公路旁、邊坡都可見垃圾，山林環境與保育受到衝擊。
太管處表示，亂丟垃圾的行為不僅會破壞生態環境與美觀，還有可能對野生動物的生活習性造成影響，近日與林保署南投分署、保7總隊第9大隊宣導取締，亂丟垃圾者將依「森林法」處1000元以上、6萬元以下罰款，或依「國家公園法」第13條第6款規定處以1500元至3000元罰款。
太管處近日派員清理邊坡草叢中的垃圾，並與民間團體合作，在較為危險的地區垂降淨山活動，因山區維護人力稀少，太管處希望民眾應有高度公德心，勿讓山區優質環境遭破壞，共同守護美麗的山林環境。
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