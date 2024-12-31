彰縣清潔隊元旦加班服務 11鄉鎮正常收運垃圾
彰化縣環保局表示，考量民眾利用假期整理環境，明天元旦加班服務縣民，11個鄉鎮沿線正常收運垃圾，彰化市等8鄉鎮市開設定點收運，籲民眾落實分類，打包妥當再交付清運。
彰化縣環保局發布新聞稿說明，元旦假日清潔隊雖休假停止收運，不過部分鄉鎮市清潔隊考量民眾會利用假期整理居家環境，因此加班服務縣民清運垃圾。
彰縣環保局指出，和美鎮、花壇鄉、伸港鄉、芬園鄉、北斗鎮、線西鄉、福興鄉、二水鄉、埔鹽鄉、芳苑鄉及大城鄉11個鄉鎮，明天沿線正常收運垃圾。
環保局表示，埤頭鄉、和美鎮、鹿港鎮、芬園鄉、福興鄉、二水鄉、埔鹽鄉、彰化市等8鄉鎮市清潔隊，也有開設定點收運，方便民眾清除垃圾。
環保局呼籲民眾，將垃圾分為一般垃圾、資源物及廚餘3大類，再交付垃圾車與資源回收車清運，不要將資源回收物混入一般垃圾，另垃圾不落地已實施多年，也請民眾確實依各鄉鎮市公所規定時間丟垃圾，勿隨意棄置垃圾，造成環境髒亂。
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