南投縣政府組織調整！2局處大風吹 5單位主管新上任

為強化施政效能，南投縣政府進行組織調整，明年起社會及勞動處改制「社會及勞動局」、原住民族行政局改為「原住民族行政處」，另新設「客家發展所」、工務處「基礎工程科」和觀光處「觀光永續科」，今布達相關人事，同時宣誓就任。

縣府指出，為強化施政效能，考量社勞處業務龐雜，經討論後將其改制「社勞局」，原先7科調整成10科，原社會福利科分為「老人福利科」及「身心障礙福利科」，新增「成人保護科」、「行政科」，另婦女福利及保護科更名「婦女福利及托育科」。

而南投縣客家人口，占全縣人口比例約8分之1，為加強客家業務及施政願景，縣府文化局「客家事務科」移撥成立二級機關「客家發展所」，並設文教推廣課、綜合產發課2個課，全方位拓展客家活動。

此外，為因應組織編制調整，原住民族行政局改為「原住民族行政處」，工務處增設「基礎工程科」，觀光處則增設「觀光永續科」，相關人事於今天在縣府1樓大廳舉行114年度所屬機關首長及主管聯合布達及就任典禮，儀式隆重。

縣長許淑華布達人事並監誓就職，縣議員陳淑惠、張婉慈、張秀枝、林憶如、全文才、宋懷琳、南投市長張嘉哲及國姓鄉長邱美玲等到場觀禮，許更當場送給縣府員工「勇於承擔，大膽邁進」8個字，期許持續創新，做好為民服務工作。