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南投縣政府組織調整 強化社福、勞動、客家業務

中央社／ 南投縣31日電

南投縣政府新設社會及勞動局、客家發展所、基礎工程科與觀光永續科，原民局改為原民處，加強社會福利、勞動等推動，南投縣長許淑華期許縣府員工「勇於承擔，大膽邁進」。

投縣府強化施政效能，調整組織，2025年起新設一級機關社會及勞動局、二級機關客家發展所，原住民族行政局改為原住民族行政處，新設工務處基礎工程科、觀光處觀光永續科，縣府今天舉行聯合布達及就任典禮，許淑華期許持續創新、做好為民服務。

許淑華表示，社福、勞動業務龐大，經討論，由社勞處7科調整為社勞局10科；全縣約1/8客家人，為加強客家業務及施政願景，縣府文化局客家事務科移撥成立客家發展所，設文教推廣課、綜合產發課，全方位拓展客家族群相關政策。

縣府說，社會及勞動局長由原任社會及勞動處長林志忠擔任、客家發展所長由原文化局科長蔡淑后擔任、原住民族行政處長由副處長林婷玉代理、工務處基礎工程科長由農業處科長胡裕昇轉任、觀光處觀光永續科長由台中市政府觀光旅遊局科長林建宏調任。

原住民族 客家人

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