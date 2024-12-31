后豐大橋引道超前20%完工 楊瓊瓔：車程可縮短20分鐘

立委楊瓊瓔推動后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程正式完工，相關單位今天勘察，台中市建設局長陳大田要求新工處盡速辦理初驗、履勘等，力拚農曆過年前、2025年1月20日開放通車。

這項總經費近億元的重大建設，橫跨神岡與后里兩地，施工進度提前20.8%完成，更大幅改善后豐大橋及國4匝道車流交織問題，縮短20分鐘車程，為豐洲工業園區發展注入新活力。

立委楊瓊瓔今天辦理「台13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程」完工勘察，台中市議員羅永珍、陳本添、邱愛珊和多位地方首長和中央單位代表到場。

台中市新建工程處長陳聰仁簡報說明，這項工程由台中市政府建設局主辦，新建工程處執行，總預算9856萬元，其中中央經費補助8082萬元，地方自籌1774萬元。新建引道全長180公尺，採用U型和重力式擋土牆，解決后豐大橋橋面與堤南路之間的高低落差，同時新增右轉車道銜接堤南路，有效優化交通配置。

陳聰仁說，這項工程今年3月4日開工，歷經基樁施工、橋台建設及擋土牆架設，原訂明年2月13日完工，但施工團隊展現效率，在短短10個月內順利完成，進度超前20.8%；他說透過新增引道，提前分流車流，后豐大橋原有車道數量未減少，但車輛從后豐大橋通往豐洲工業園區的時間縮短了20分鐘。

經濟部產業園區管理局長簡任技正尤冠函表示，去年楊瓊瓔委員爭取前瞻補助，市府承諾執行期限內完工，果然在短短1年內完工，展現市府團隊的執行力。豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇感謝中央單位及台中市府，促成后豐大橋增設引道，拉近后里與豐洲科技園區距離，造福工業區廠商，也讓后里上班族的生活更加便利。

市議員羅永珍表示，從神岡堤南路到后豐大橋的距離只有50公尺，但以往總是「看得到卻上不去」，如今新增引道成功解決這個連接不順的問題，不但紓解國道四號匝道的車流，還讓整體交通更加便利。

市議員陳本添說，他與羅永珍議員會勘多次，終於促成引道工程完工，期待通車後，嘉惠后里鄉親。邱愛珊感謝楊瓊瓔委員長期不懈協調中央與地方資源，讓這項工程得以順利完成，期望未來后里與神岡的交通網絡更加完善，助力當地經濟發展。

建設局長陳大田表示，引道工程預定明年2月完工，市府團隊力拚在2024年結束前完工，後續將進行初驗、履勘等作業，目標在農曆過年前、2025年1月20日開放通車。