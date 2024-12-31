快訊

離婚快樂！裘莉、小布惡鬥8年停戰 2025年正式恢單

涉貪汙洗錢等3罪遭判12年半 林姿妙喊冤：司法已被政治綁架

北市過年垃圾收運時間出爐 除夕加開收運、這天開工

聽新聞
0:00 / 0:00

進口肉品禁入校園逆轉勝！盧秀燕：感謝最高行「伸張正義」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕針對「學校午餐自治條例」打行政訴訟逆轉勝，感謝最高行政法院伸張正義。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕針對「學校午餐自治條例」打行政訴訟逆轉勝，感謝最高行政法院伸張正義。記者陳秋雲/攝影

台中市政府修正2個自治條例拒萊豬，均遭行政院函告規定無效，最高行政法院昨宣判「台中市學校午餐自治條例」勝訴，市長盧秀燕今在市政會議感謝最高行政法院伸張正義，讓行政救濟工作得以逆轉勝，未來將加強稽查能量。

中央政府2021年元旦起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，行政院宣布相關地方自治條訂定乙型受體素不能檢出的規定，函告無效。

台中市政府與行政院行政訴訟進行4年，最高行政法院仍認定「台中市食品安全衛生管理自治條例」台中市政府不適格敗訴，因為是由台中市議會提出行政訴訟，必須由議會上訴。另「台中市學校午餐自治條例」未抵觸中央法令，台中市政府勝訴，2案定讞。

台中市學校午餐自治條例，明確規定非國產肉品不能進入校園，也包括萊豬，最高行政法院判決中市勝訴，意味自治條例法則有效，相關法則是全國最嚴格，只要發現非國產肉品及加工製品，可記20點並立即停止契約。

盧秀燕在市政會議中，公開感謝最高行政法院讓台中市政府的訴願、行政救濟工作得以逆轉勝。

她表示，中央政府開放萊豬進口，台中市政府為維護師生食安，要求萊豬禁入校園，沒想到中央不以為然，認為抵觸中央法令，要求撤銷中市府的規定，但為了捍衛校園食安、維護學童健康，市府沒有妥協的餘地。

盧秀燕說，市府行政救濟一審判決敗訴，但最高行政法院非常認同台中市政府的做法，認為不管從情理法、從維護校園食安、孩童的健康，市府做法是應該的。

她感謝最高行政法院伸張正義、維護校園的食安，也要再次告訴全國民眾和台中所有市民家人，市府捍衛食安絕不妥協，尤其是校園的食安，未來會加強稽查能量，確保師生都吃得健康、吃得安全。

台中市 校園 盧秀燕 萊豬 食安

延伸閱讀

MAMAMOO輝人到台中了！盧秀燕出動「直奔這家燒肉店」

「班班有鮮乳」卓榮泰堅喊卡 盧秀燕喊：中央保留經費

影／蔡壁如請辭 盧秀燕：蔡對民眾黨有不可救藥的感情

蔡壁如向盧秀燕當面請辭 感謝「媽媽市長」點滴在心頭

相關新聞

后豐大橋引道超前20%完工 楊瓊瓔：車程可縮短20分鐘

立委楊瓊瓔推動后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路工程正式完工，相關單位今天勘察，台中市建設局長陳大田要求新工處盡速辦理...

進口肉品禁入校園逆轉勝！盧秀燕：感謝最高行「伸張正義」

台中市政府修正2個自治條例拒萊豬，均遭行政院函告規定無效，最高行政法院昨宣判「台中市學校午餐自治條例」勝訴，市長盧秀燕今...

影／紫南宮元旦發蛇年錢母卡位戰 現場已破2千人如露營場

明天就是元旦，南投竹山紫南宮將發放蛇年錢母，前5000名加碼金蛋，截至今天中午已湧入逾千人，人潮排到稻田區，甚至搭帳篷，...

看過來 元旦彰化縣15鄉鎮市停止沿線收運垃圾

明天元旦，適逢清潔隊休假停止收運垃圾，不過，彰化縣26個鄉鎮市中，則有和美鎮、花壇鄉、伸港鄉、芬園鄉、北斗鎮、線西鄉、福...

不要說沒提醒你！彰化縣3月1日起新設19處路口科技執法

彰化縣現有37處路口設有科技執法設備，從2025年3月1日起，將再新增19處，縣警局表示，是針對交通事故肇事率、汽機車及...

台中「地王」半年3度易主！建商砸21億買下七期老摩鐵

中央重拳打炒房，不過，台中土地交易屢創新高、「地王」半年來3度易主。根據實價登錄揭露，台中七期歐風商旅所在的惠民段73地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。