進口肉品禁入校園逆轉勝！盧秀燕：感謝最高行「伸張正義」

台中市政府修正2個自治條例拒萊豬，均遭行政院函告規定無效，最高行政法院昨宣判「台中市學校午餐自治條例」勝訴，市長盧秀燕今在市政會議感謝最高行政法院伸張正義，讓行政救濟工作得以逆轉勝，未來將加強稽查能量。

中央政府2021年元旦起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，行政院宣布相關地方自治條訂定乙型受體素不能檢出的規定，函告無效。

台中市政府與行政院行政訴訟進行4年，最高行政法院仍認定「台中市食品安全衛生管理自治條例」台中市政府不適格敗訴，因為是由台中市議會提出行政訴訟，必須由議會上訴。另「台中市學校午餐自治條例」未抵觸中央法令，台中市政府勝訴，2案定讞。

台中市學校午餐自治條例，明確規定非國產肉品不能進入校園，也包括萊豬，最高行政法院判決中市勝訴，意味自治條例法則有效，相關法則是全國最嚴格，只要發現非國產肉品及加工製品，可記20點並立即停止契約。

盧秀燕在市政會議中，公開感謝最高行政法院讓台中市政府的訴願、行政救濟工作得以逆轉勝。

她表示，中央政府開放萊豬進口，台中市政府為維護師生食安，要求萊豬禁入校園，沒想到中央不以為然，認為抵觸中央法令，要求撤銷中市府的規定，但為了捍衛校園食安、維護學童健康，市府沒有妥協的餘地。

盧秀燕說，市府行政救濟一審判決敗訴，但最高行政法院非常認同台中市政府的做法，認為不管從情理法、從維護校園食安、孩童的健康，市府做法是應該的。

她感謝最高行政法院伸張正義、維護校園的食安，也要再次告訴全國民眾和台中所有市民家人，市府捍衛食安絕不妥協，尤其是校園的食安，未來會加強稽查能量，確保師生都吃得健康、吃得安全。