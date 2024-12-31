影／紫南宮元旦發蛇年錢母卡位戰 現場已破2千人如露營場
明天就是元旦，南投竹山紫南宮將發放蛇年錢母，前5000名加碼金蛋，截至今天中午已湧入逾千人，人潮排到稻田區，甚至搭帳篷，做好露營跨年準備。廟方預估，下班、跨年後會又會有一波排隊高峰，呼籲要做好保暖，注意自身健康。
紫南宮求財靈驗，以借發財金、招財錢母聞名，每年元旦發送當年度生肖錢母，款式多變，具有招財寓意，廟方只送不賣，所以總是吸引數萬人排隊領取；而乙巳蛇年錢母圖樣為雙蛇護盆，金銀精裝套幣則為「雙金蛇聚寶盆」，造型吸睛。
廟方26日公布，元旦當天上午10時前排入隊伍，可獲蛇年銀錢母1枚，今年也加碼5000顆金雞蛋，前5000名能得到1顆金雞蛋，有機會兌中2錢金戒指、1錢金戒指、蛇年精裝套幣、現金6000元等獎品，並循往例，提前1日開放排隊。
而因明天就是元旦，紫南宮今天一早就湧進大批人潮，廟方也按規定，自今天上午8時開始發排隊秩序卡（號碼牌），短短1小時內就發出破千張，截至今天中午，排隊人龍已逾2公里，人潮也已排到稻田休息區，粗估人數已超過2000人。
為確保排隊公平性，廟方認人不認物，排隊期間會不定時蓋章，因此不少民眾自備椅凳，甚至搭帳篷做好過夜準備，場面壯觀；排在第一的黃姓民眾說，23日看到廟方公告改路線就到場排隊卡位，今天一家5口更已準備好要在隊伍內跨年。
紫南宮主委莊秋安說，今天來排隊等待領土地公錢母跟金雞蛋的人潮仍相當踴躍，而因今天是上班日，按過去狀況，通常是早上會有一波人潮，再來就是下班後，椅及跨年後又會有一波排隊高峰，但仍呼籲民眾排隊要衡量自身健康，注意保暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言