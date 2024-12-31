看過來 元旦彰化縣15鄉鎮市停止沿線收運垃圾
明天元旦，適逢清潔隊休假停止收運垃圾，不過，彰化縣26個鄉鎮市中，則有和美鎮、花壇鄉、伸港鄉、芬園鄉、北斗鎮、線西鄉、福興鄉、二水鄉、埔鹽鄉、芳苑鄉及大城鄉等11個鄉鎮市，元旦當天仍加班沿線正常收運。
此外，包括埤頭鄉、和美鎮、鹿港鎮、芬園鄉、福興鄉、二水鄉、埔鹽鄉、彰化市等8個鄉鎮市，則有開設定點收運，方便民眾排出垃圾。
彰化環境保護局提醒民眾，請民眾確實將垃圾分為「一般垃圾、資源物、廚餘」三大類，並打包妥當再交付垃圾車與資源回收車清運，勿將資源回收物混入一般垃圾中，從源頭避免資源錯置情形。
環保局強調，垃圾不落地已實施多年，請民眾確實依各鄉鎮市公所規定的時間排出垃圾，勿隨意棄置垃圾，造成環境髒亂，為有效減少垃圾量並提高資源回收率，各鄉鎮市公所清潔隊仍會持續破袋檢查，提醒縣民做好垃圾分類。
有關垃圾收運資訊，民眾可至各鄉鎮市公所網站查詢，或下載「清運e點通」、「樂圾通」即時接收最新消息、掌握垃圾車動態(https://www.chepb.gov.tw/u4982386534729052667/z4TextList）詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言