看過來 元旦彰化縣15鄉鎮市停止沿線收運垃圾

明天元旦，適逢清潔隊休假停止收運垃圾，不過，彰化縣26個鄉鎮市中，則有和美鎮、花壇鄉、伸港鄉、芬園鄉、北斗鎮、線西鄉、福興鄉、二水鄉、埔鹽鄉、芳苑鄉及大城鄉等11個鄉鎮市，元旦當天仍加班沿線正常收運。

此外，包括埤頭鄉、和美鎮、鹿港鎮、芬園鄉、福興鄉、二水鄉、埔鹽鄉、彰化市等8個鄉鎮市，則有開設定點收運，方便民眾排出垃圾。

彰化環境保護局提醒民眾，請民眾確實將垃圾分為「一般垃圾、資源物、廚餘」三大類，並打包妥當再交付垃圾車與資源回收車清運，勿將資源回收物混入一般垃圾中，從源頭避免資源錯置情形。

環保局強調，垃圾不落地已實施多年，請民眾確實依各鄉鎮市公所規定的時間排出垃圾，勿隨意棄置垃圾，造成環境髒亂，為有效減少垃圾量並提高資源回收率，各鄉鎮市公所清潔隊仍會持續破袋檢查，提醒縣民做好垃圾分類。