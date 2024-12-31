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台中「地王」半年3度易主！建商砸21億買下七期老摩鐵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中「地王」易主，寶輝建設以每坪逾388.3萬元購入七期歐風商旅土地。記者宋健生／攝影
台中「地王」易主，寶輝建設以每坪逾388.3萬元購入七期歐風商旅土地。記者宋健生／攝影

中央重拳打炒房，不過，台中土地交易屢創新高、「地王」半年來3度易主。根據實價登錄揭露，台中七期歐風商旅所在的惠民段73地號土地，由寶輝建設以總價21.06億元買下，換算單價388.3萬元，躍居台中土地單價新地王。

觀察台中近半年土地交易，今年7月實價登錄有三筆單價破350萬元的交易，第一筆是興富發以單價350萬元購入的國光客運轉運站土地，第二筆為中悅建設以逾17.5億買下惠民段17-1地號468.6坪「新六」土地，以361萬元單價登頂。

台灣房屋七期龍門特許加盟店店長徐郁閎說，第三筆建商購入的惠民段73地號土地，為市政北七路、惠民路方正角地，鄰秋紅谷公園、國家歌劇院，加上為容積率600%的新六土地，未來加計危老獎勵及容移，增進開發效益，吸引建商獵地。

台中七期不只土地交易屢創新，預售房價也持續創高，10月推出的「聯聚理安大廈」，出現19筆預售實登揭露，戶戶單價破百、總價破億，其中35樓戶總面積138.38坪，以總價1億5239萬元成交，扣除車位後，每坪成交單價127.2萬元，成為台中單價「豪宅王」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中地王在今年頻繁更迭，主要是台中市的新興開發區多半採低密度規畫，高容積率土地的供給相對稀少，加上七期市政核心經過多年發展，精華土地可遇不可求，且台中豪宅新案屢屢創價，不論新成屋還是預售屋，都連袂出現百萬單價，也讓建商對購地推案頗具信心，因此出手快狠準。

值得一提的是，2024年台中單價逾350萬元的土地交易，成交時間都落在央行第七波打炒房之前，當時的不動產景氣尚未明顯降溫，如今整體市場受第七波信用管制影響降溫，牽動建商布局，因此往後創價的步伐，應會較先前明顯放緩。

台中近年「地王」交易表。圖／台灣房屋提供
台中近年「地王」交易表。圖／台灣房屋提供

台中市 容積率 房屋 打炒房

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