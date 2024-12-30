台中第五市場丸東百元年菜1月3日開賣 10道菜只要1,450元

台中市第五市場丸東商號，連續第13年在春節前夕推出「百元年菜」，將於1月3日上午9點開賣，10道年菜有佛跳牆、紹興藥膳醉豬蹄、芋頭排骨酥、古早味頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷等好料，只要佛心價1,450元，較去年微漲50元，希望讓民眾開心圍爐。

隨著年關漸近，丸東商號老闆李西東表示，不少老客戶早就在詢問百元年菜何時開賣？每年都有人從外縣市遠道前來，甚至有台北客人搭火車來，一次買好幾套，直說花車費也值得。

李西東也宣布，百元年菜將於114年1月3日上午9時開賣，除夕前三天起提早於早上7點販售，品項有30道，由於年節氣氛逐漸增濃，李西東預期，越接近年節，每天湧入排隊人潮會超過千人。

第五市場丸東商號的「百元年菜」開賣進入第13年，年年供不應求，排隊人潮從市場內排到市場外，估計每年能賣出3萬碗菜餚。以去年為例，光是佛跳牆就賣出4,000多份。

今年為疏散排隊人潮，縮短排隊時間，開賣時間提前於1月3日上午開賣，直至1月28日除夕中午，大家可以彈性安排時間採購。

最特殊的是，在食材、人工等成本不斷飆升、萬物皆漲的情況下，李西東秉持薄利多銷、回饋消費者的心態，今年年菜跟去年1,4000元相比，「整桌10道菜只漲50元」，希望讓鄉親朋友花小錢吃美食，吃到懷念古早味的年菜。