聽新聞
0:00 / 0:00
南投草屯鎮長補選／蔡銘軒：縣府售地回饋公所 簡賜勝：選舉語言
南投縣近年積極開發土地，民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒昨率百人到縣府請願，要求標售縣有地應回饋公所，黨團也將提案，要求縣府訂定售地及回饋金自治條例；財政處表示，涉及全縣財政規畫須審慎評估。
針對綠營提出標售縣有地應回饋在地公所，國民黨縣黨部主委楊麗川說，標售縣有地後回饋公所是炒作議題，不隨之起舞。國民黨鎮長補選候選人、縣議員簡賜勝認為，不回應選舉議題。
「把該有的利益還給草屯人」，蔡銘軒說，縣府積極標售縣有地，光手工藝園區31筆地已賣25筆，售地金高達33億，金額遠超過在草屯興建親子公園、國民運動館等約3億費用，回饋地方不成比例，質疑剩下的錢跑去哪？名間鄉長陳翰立說，標售公有地須回饋地方才符「土地正義」。
蔡銘軒要求縣府2天內公布草屯售地金明細，並指售地未回饋是全縣問題，要求訂定自治條例，明確規範標售縣有地應回饋公所比例，並擴大撥用縣有地。
蔡銘軒率眾高呼「標售縣有土地，回饋鄉親」、「還財於民」，財政處長李良珠收下請願書，她表示，縣府售地的每筆錢都花在縣民身上，地方請願盼售地後回饋，涉及全縣財政規畫，須審慎評估。
民進黨縣黨部主委陳玉鈴指出，議會民進黨團也將提案要求縣府辦理。財劃法修正後，縣市政府財源大增，但縣府標售縣有地，全進縣府口袋，尤其像公墓地等不少縣有地，是居民「祖宗地」，未還財於民，不公平。
國民黨縣黨部主委楊麗川說，公所多數建設由縣府支持經費，建設後帶動地方發展，這就是回饋，標售縣有地後回饋公所是炒作議題，不會隨之起舞。黨籍鎮長補選候選人、縣議員簡賜勝認為，標售金回饋議題是選舉語言，不回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言