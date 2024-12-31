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南投草屯鎮長補選／蔡銘軒：縣府售地回饋公所 簡賜勝：選舉語言

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（左1）昨率鄉親向縣府請願，要求縣府標售縣有地應回饋公所，財政處長李良珠（左3）接下請願書。記者賴香珊／攝影
民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（左1）昨率鄉親向縣府請願，要求縣府標售縣有地應回饋公所，財政處長李良珠（左3）接下請願書。記者賴香珊／攝影

南投縣近年積極開發土地，民進黨草屯鎮長補選候選人蔡銘軒昨率百人到縣府請願，要求標售縣有地應回饋公所，黨團也將提案，要求縣府訂定售地及回饋金自治條例；財政處表示，涉及全縣財政規畫須審慎評估。

針對綠營提出標售縣有地應回饋在地公所，國民黨縣黨部主委楊麗川說，標售縣有地後回饋公所是炒作議題，不隨之起舞。國民黨鎮長補選候選人、縣議員簡賜勝認為，不回應選舉議題。

南投草屯鎮長補選，台中市長盧秀燕（右）為國民黨候選人簡賜勝（中）輔選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長補選，台中市長盧秀燕（右）為國民黨候選人簡賜勝（中）輔選。記者賴香珊／攝影

「把該有的利益還給草屯人」，蔡銘軒說，縣府積極標售縣有地，光手工藝園區31筆地已賣25筆，售地金高達33億，金額遠超過在草屯興建親子公園、國民運動館等約3億費用，回饋地方不成比例，質疑剩下的錢跑去哪？名間鄉長陳翰立說，標售公有地須回饋地方才符「土地正義」。

蔡銘軒要求縣府2天內公布草屯售地金明細，並指售地未回饋是全縣問題，要求訂定自治條例，明確規範標售縣有地應回饋公所比例，並擴大撥用縣有地。

蔡銘軒率眾高呼「標售縣有土地，回饋鄉親」、「還財於民」，財政處長李良珠收下請願書，她表示，縣府售地的每筆錢都花在縣民身上，地方請願盼售地後回饋，涉及全縣財政規畫，須審慎評估。

民進黨縣黨部主委陳玉鈴指出，議會民進黨團也將提案要求縣府辦理。財劃法修正後，縣市政府財源大增，但縣府標售縣有地，全進縣府口袋，尤其像公墓地等不少縣有地，是居民「祖宗地」，未還財於民，不公平。

國民黨縣黨部主委楊麗川說，公所多數建設由縣府支持經費，建設後帶動地方發展，這就是回饋，標售縣有地後回饋公所是炒作議題，不會隨之起舞。黨籍鎮長補選候選人、縣議員簡賜勝認為，標售金回饋議題是選舉語言，不回應。

國民黨 民進黨 簡賜勝 蔡銘軒

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