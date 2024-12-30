別排錯！南投竹山紫南宮元旦發錢母換地方 明天提前開放排隊

後天就是元旦，南投竹山紫南宮將發放蛇年錢母，明天上午8時起開放民眾提前排隊。但廟方提醒，今年排隊起點異動，從往年「龍轉好運到」改到早期「呷丁酒」的會場，前5000名加碼金蛋，明天發號碼牌「認人不認物」，民眾務必留意。

紫南宮求財靈驗，以借發財金、招財錢母聞名，且因錢母款式求新求變，具收藏價值，每年元旦發錢母都吸引數萬人排隊領取；而乙巳蛇年錢母於本月26日公布造型，生肖圖樣為雙蛇護盆，金銀精裝套幣為「雙金蛇聚寶盆」，相當吸睛。

紫南宮發錢母，循往例於12月31日提前1日開放排隊，明年元旦上午10時前排入隊伍，可獲銀錢母1枚；前5000名加碼金蛋1顆，金蛋內含兌換券，有機會兌換2錢金戒指、1錢金戒指、蛇年精裝套幣1200組、現金6000元等獎品。

不過，若想獲得廟方加碼的5000顆金蛋，民眾最好明天上午前就到場排隊，但廟方提醒，往年排隊起點是在「龍轉好運到」，但今年因排隊路線有長輩仙逝，為不影響喪家，特別調整排隊起點及路線，改到最早先「呷丁酒」的會場。

紫南宮表示，元旦錢母發放地點「呷丁酒」會場，並非水濂廣場，而是紫南宮旁的金天宮斜對面，而明天（31日）上午8時開放提前排隊後，現場會發放提早排隊秩序維持卡（號碼牌），屆時以「人」為主，同時移除所有沒人的佔位物品。