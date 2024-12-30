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民進黨下屆台中市長參選人初選產生？ 林佳龍：可以協調提早決定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
2026縣市長選舉不遠，對於民進黨在台中市的參選人是否舉辦黨內初選？外交部長、台中市前市長林佳龍說，只要大家有共識，可以提早決定參選人。記者黃寅／攝影
2026縣市長選舉不遠，對於民進黨在台中市的參選人是否舉辦黨內初選？外交部長、台中市前市長林佳龍說，只要大家有共識，可以提早決定參選人。記者黃寅／攝影

2026縣市長選舉不遠，對於民進黨在台中市的參選人是否舉辦黨內初選？外交部長、台中市前市長林佳龍說，只要大家有共識，可以提早決定參選人，這個共識，可以透過協調、或參考民調提早來決定人選，大家就全力衝刺，為台中來實現所希望的願景。

林佳龍是下午出席中華民國保全商業同業公會全國聯合會慶祝全國保全日的慶祝活動後，在受訪時做以上表示。

林佳龍說，他是台中市民，當然希望台中市更好，而且他也是民進黨黨員，希望民進黨能產生最好的參選人，能夠把要推動的願景一一地來落實。至於被問到是否會推薦人選？他說，黨有黨的節奏跟程序，他會配合黨。

被認為是民進黨可能市長人選之一的立法委員何欣純，今天也出席了這一項的慶祝活動，但是她在致詞後就離開，並沒有跟林佳龍碰面。何欣純致詞時對保全人員表示感謝之意，並叮嚀所有的保全人員要注意自己的健康，並說，因為自己健康才能夠守護國人跟社區其他人的健康和安全，未來希望台中這個城市愈來愈進步、愈來愈安全。

保全 台中市 林佳龍

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