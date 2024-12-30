南投縣信義鄉豐進宮入火安座慶成大典

位於南投縣信義鄉愛國村的豐進宮29日舉辦進宮入火安座暨揭牌慶成大典，南投縣長許淑華特別前往頒匾祝賀，並參與祭祀大典與揭牌儀式，許縣長肯定廟方執事與志工們的用心，讓豐進宮從用地到興建都是完全合法，相當難得，廟方更秉持媽祖救人救世的慈悲心，集結團體與社會資源，辦理多場公益救助活動，深獲地方好評。

許淑華縣長表示，豐進宮是傳統道教宮廟，落腳在信義鄉原住民小村落中，仍能獲得大眾認同，造福地方鄉親，籌建過程更是齊心協力，從信衆的小額捐款積累到企業家大額的挹注，並順利取得合法的土地與執照，相當難得；感謝媽祖聖恩，願意以眾人之力來照顧地方，成為地方信仰中心，相信必能保佑地方四時無災、五穀豐收。

縣府民政處表示，豐進宮秉持籌建新廟的宗旨仍不忘善盡社會責任扶弱濟貧增進社會福利，多次偕同三清慈善會等公益團體舉辦義診與發放急難救助等活動，並籌資為全鄉的國中小學置換遠紅外線防霉除濕淨化空氣的天花板等。

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