想賞梅再等等...南投梅花遲到了 梅農曝最佳賞花期
今年疑受氣候影響，南投仁愛、信義等梅花花期延後，直至幾波大陸冷氣團發威，加上水氣加持，近來才見零星綻放，目前梅況欠佳，但梅樹上已結滿花苞，就待低溫催化，引爆白色浪漫，梅農預估1月中旬可望盛放，有機會持續到新春假期。
南投仁愛、信義、國姓、水里等鄉鎮為縣內主要青梅產區，每年入冬賞梅為地方重要觀光活動，但今年疑因秋颱頻襲、初冬偏暖等氣候因素影響，整體梅花花期延後，直至年底前幾波大陸冷氣團發威，加上水氣加持，近來才見零星綻放。
信義鄉農會指出，鄉內牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、外坪頂、三十甲和土場等均為賞梅勝地，每年進入賞梅季總吸引大批人潮，但今年花況雖較往年慢，但梅樹隨處可見結出花苞，元旦就有零星梅景可賞，預估元月中盛放，可到明年元月底。
仁愛鄉公所表示，當地互助村清流、中原部落及新生村眉原部落為賞梅勝地，往年12月底梅花就會陸續綻放，元旦假期就能賞梅，但今年梅花延後報到，目前互新梅區內羅家、彭家及西伯等梅園少數開花約2、3成，部分更花開不到1成。
仁愛當地梅農則說，目前鄉內整體梅花花況欠佳，元旦假期還不太適合賞梅，但花苞已結滿樹梢，只要低溫搭配水氣催化，最快在元月5日至元月中旬就能引爆白色浪漫，後續氣候要是搭配得宜，花期甚至有機會持續至春節連假前半段。
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