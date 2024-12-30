台中第五市場百元年菜1/3提前開賣 10道菜1450元

台中第五市場百元年菜每年開賣，總吸引全台各地民眾前來排隊採買，老闆李西東今天宣布，將於明年1月3日開賣，原物料雖都上漲，10道菜維持1450元，讓民眾開心圍爐。

台中市第五公有零售市場丸東商號連續第13年在春節前推出百元年菜，由於不接受預訂及宅配，每年都吸引大批搶購人潮，還有民眾遠道從台北或高雄慕名前來，都說即使加上交通成本也划得來。

隨著年關將近，民眾頻頻詢問「百元年菜」活動何時開始，丸東商號老闆、也是市場自治會會長李西東表示，將於民國114年1月3日上午8時30分到9時開賣，除夕前3天提前至上午7時開賣，由於過年氣氛逐漸濃厚，預期每天可吸引上千人來前來第五市場消費採買。

李西東表示，今年原物料漲幅驚人，原物料、人力等成本無一不漲，但為了回饋鄉親朋友對丸東商號的支持與熱愛，年菜1份仍維持100元，購買全套10道菜（含佛跳牆及紹興醉豬腳）共1450元，希望讓大家花小錢吃美食，還能吃到懷念古早味的年菜。

每次「百元年菜」開賣，由於店家人力有限，每年都供不應求，排隊人潮從市場內排到市場外，考慮到紓緩顧客排隊人潮、縮短排隊時間，李西東說，因而提前在114年1月3日上午開賣，讓大家可彈性安排採購。