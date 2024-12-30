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花蓮大地震受損 台中豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工法會開香

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工，今天舉行祈福安靈法會開香。圖／台中市民政局提供
台中市豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工，今天舉行祈福安靈法會開香。圖／台中市民政局提供

台中市豐原區觀音山納骨堂因今年0403花蓮強震導致5樓部分櫃體受損，市府斥資452萬元啟動修繕工程，納骨櫃位本月已整修完工，將先人的骨灰(骸)罐歸位安置，今天舉行祈福安靈法會，助先靈安穩供奉。

台中市民政局長吳世瑋今天代表市長盧秀燕開香祈福，祈願天地慈悲眾神護佑，安靈息災闔家安康，並祝法會圓滿成功、萬事大吉。

吳世瑋表示，0403強震造成觀音山納骨堂5樓4座納骨櫃位位移，雖然櫃位沒有明顯損壞，但為避免震移櫃體因後續餘震造成二次傷害，經生管處全面查檢後，將影響範圍的700多個骨灰(骸)罐，在兼顧尊重先人及公共安全基礎下妥適安置，並動支災害準備金452萬啟動修繕工程。

修繕期間許多家屬心繫先人的安置情形，吳世瑋說，市府秉持「市民的事就是我們的事」的態度，加速修繕作業，在新年前夕讓先人順利進塔安座，期盼藉由此次法會助先靈安穩供奉，讓家屬平和心安。

中市議員張瀞分表示，盧秀燕關切觀音山納骨堂的修繕情形，感謝吳世瑋局長及生管處積極推動修繕作業，將受損櫃體復原。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，此次櫃位修繕工程委請專業建築師設計，加強櫃體耐震措施，櫃位已全面修繕更新，提供先人更安全、完善的安置場域，期盼今天法會，家屬能獲得心靈上的安慰，也祈願新年平安，生管處將持續完善各項殯葬設施，全力提升殯葬服務品質。

今天祈福安靈法會，許多家屬到觀音山納骨堂準備祭祀事宜，市議員張瀞分、陳清龍、邱愛珊、陳本添、民政局長吳世瑋、豐原區長洪峰明、生管處長柯宏黛、北陽里長林清水等人出席，立法院副院長江啟臣也派員到場致意。

台中市豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工，中市民政局長吳世瑋今天出席祈福安靈法會開香。圖／台中市民政局提供
台中市豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工，中市民政局長吳世瑋今天出席祈福安靈法會開香。圖／台中市民政局提供
台中市豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工，今天舉行祈福安靈法會開香。圖／台中市民政局提供
台中市豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工，今天舉行祈福安靈法會開香。圖／台中市民政局提供

法會 花蓮強震 觀音

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