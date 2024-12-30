快訊

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

濟州航空為何不學電影水面迫降？ 內行搖頭：生還率更低的最後選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣明年有線電視收費凍漲 普及組月繳540元小資組200元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2025年彰化縣有線電視收費持續凍漲，仍維持月繳540元不變，今年新推出的小資組（頻道組）則是月繳240元。記者劉明岩／翻攝
2025年彰化縣有線電視收費持續凍漲，仍維持月繳540元不變，今年新推出的小資組（頻道組）則是月繳240元。記者劉明岩／翻攝

彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會通過，2025年彰化縣有線電視收費持續凍漲，仍維持月繳540元不變，今年新推出的小資組（頻道組）則是月繳240元。

彰化縣原有3家有線電視，分別是北彰化的新頻道有線電視與新彰有線電視，因新彰有線從今年6月30日起停止營業，目前彰化縣北彰化只有新頻道、南彰化則維持三大有線電視一家。依據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，到今年第三季為，新頻道有線收視戶為99012戶、三大有線72090 戶。

彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會指出，委員會綜合考量數位創新服務、公共服務投入、客服品質、頻道規劃、業者財務狀況及經營環境，並參考全國其他縣市的收費標準，決議彰化縣兩家有線電視系統2025年的收費，普及組月繳仍維持 540 元，小資組（頻道組）月繳200元。

彰化縣政府指出，新增的 200 元分組方案為業者首次推出，是在滿足消費者對精選內容的基本需求，同時提供更具彈性的選擇，普及組價格維持與今年相同。此外，數位機上盒的裝機費、復機費及移機費仍按 今年標準計費。

縣府表示，針對縣政府社會處登記的低收入戶，月繳收視費用繼續享有半價優惠政策，體現對弱勢族群的關懷，縣府也會持續關注有線電視業者的服務品質，確保用戶享有合理的收視費用及多元的觀賞選擇。

客服 財務

延伸閱讀

影／話術「抓人了出錢誘捕」 彰化婦抵押房產被騙2200萬

再見地面師...彰化3人抵押房產被詐4000萬、9人落網

彰化藝術家彩繪彰邑百景迎接蛇年 跨年晚會接力登場

美國有線電視產業先驅隕落 HBO創辦人杜蘭98歲辭世

相關新聞

台中地標 李方艾美酒店傳百億求售

「台中李方艾美酒店」是火車站前地標，傳出委託不動產公司標售，引發關注。有飯店業者指出，李方艾美求售公開後，已有仲介方代表...

影／百年光田綜合醫院大搬家 新院區今天門診正式啟用

百年台中光田綜合醫院大搬家，急診和住院病人前天已搬到沙鹿向上路新院區，新院區門診今天正式啟用，院方表示，舊院區仍留有部分...

花蓮大地震受損 台中豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工法會開香

台中市豐原區觀音山納骨堂因今年0403花蓮強震導致5樓部分櫃體受損，市府斥資452萬元啟動修繕工程，納骨櫃位本月已整修完...

彰化縣明年有線電視收費凍漲 普及組月繳540元小資組200元

彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會通過，2025年彰化縣有線電視收費持續凍漲，仍維持月繳540元不變，今年新推出的小資...

新年新地標完工 台中東區「蜜糖公園」充滿甜蜜元素

台中市政府推動「美樂地計畫」，各式主題公園陸續完工，東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素，保留糖廠遺構與湧泉意象，市長盧秀...

台中潭子、神岡、豐原、大雅元旦起連6場防火宣導 提醒安全

農曆春節已近，為防止發生火警等意外，台中市消防局第一大隊元旦起將在潭子、神岡、豐原、大雅舉辦6場防火宣導，提醒大家注意安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。