彰化縣明年有線電視收費凍漲 普及組月繳540元小資組200元

彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會通過，2025年彰化縣有線電視收費持續凍漲，仍維持月繳540元不變，今年新推出的小資組（頻道組）則是月繳240元。

彰化縣原有3家有線電視，分別是北彰化的新頻道有線電視與新彰有線電視，因新彰有線從今年6月30日起停止營業，目前彰化縣北彰化只有新頻道、南彰化則維持三大有線電視一家。依據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，到今年第三季為，新頻道有線收視戶為99012戶、三大有線72090 戶。

彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會指出，委員會綜合考量數位創新服務、公共服務投入、客服品質、頻道規劃、業者財務狀況及經營環境，並參考全國其他縣市的收費標準，決議彰化縣兩家有線電視系統2025年的收費，普及組月繳仍維持 540 元，小資組（頻道組）月繳200元。

彰化縣政府指出，新增的 200 元分組方案為業者首次推出，是在滿足消費者對精選內容的基本需求，同時提供更具彈性的選擇，普及組價格維持與今年相同。此外，數位機上盒的裝機費、復機費及移機費仍按 今年標準計費。

縣府表示，針對縣政府社會處登記的低收入戶，月繳收視費用繼續享有半價優惠政策，體現對弱勢族群的關懷，縣府也會持續關注有線電視業者的服務品質，確保用戶享有合理的收視費用及多元的觀賞選擇。