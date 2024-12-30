台中大安南埔公園公廁設階梯無扶手有危險 下月底前改善完成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安南埔公園公廁原本設階梯無扶手恐造成危險，中市議員施志昌爭取100萬元改善，今天會勘現況。圖／台中市議員施志昌提供
台中市大安南埔公園公廁原本設階梯無扶手恐造成危險，中市議員施志昌爭取100萬元改善，今天會勘現況。圖／台中市議員施志昌提供

台中市大安南埔運動公園因公廁化糞池未地下化，公廁必須墊高並設有階梯，對長輩不友善，也無扶手設計恐造成安全疑慮，台中市議員施志昌今天邀相關單位會勘，台中市政府觀旅局表示，下月底前改善，總經費約100萬，將化糞池地下化，去除高低差，給運動民眾便利的如廁環境。

施志昌表示，許多周遭鄰里與社團常至大安南埔運動公園辦活動，但廁所的設計設有階梯，階梯還無扶手，讓許多長輩在使用上相當不便與危險，他接獲陳情後，向台中市政府反映，去年也至現場會勘，希望能重新設置新的廁所，讓長輩如廁更加便利。

施志昌說，台中市觀旅局願意透過自行車驛站的經費改善，但新的廁所內部設計仍無扶手，他要求施工時能一併設計，降低長輩如廁時跌倒的風險。

南埔里長林恭說，運動或是社區活動都會辦在南埔運動公園，但原本廁所因為化糞池墊高廁所，所以設置了3階超過5、60公分高的階梯，廁所為蹲式馬桶，腿腳不方便的長輩也不便使用，里民都希望能改善。

中市觀旅局技正楊玉香表示，大安南埔運動公園為當地里民運動休憩的主要場所，旁邊設有自行車道，里民與喜歡騎自行車行經此處民眾都會使用到此處的廁所；為改善廁所設施，透過自行車驛站的工程經費，將原有的廁所拆除，並將化糞池地下化，解決高低差的問題，改為坐式馬桶，方便長輩使用。

台中市大安南埔公園公廁原本設階梯無扶手恐造成危險，中市議員施志昌爭取100萬元改善，今天會勘現況。圖／台中市議員施志昌提供
台中市大安南埔公園公廁原本設階梯無扶手恐造成危險，中市議員施志昌爭取100萬元改善，今天會勘現況。圖／台中市議員施志昌提供
台中市大安南埔公園公廁原本設階梯無扶手恐造成危險，中市議員施志昌爭取100萬元改善，今天會勘現況。圖／台中市議員施志昌提供
台中市大安南埔公園公廁原本設階梯無扶手恐造成危險，中市議員施志昌爭取100萬元改善，今天會勘現況。圖／台中市議員施志昌提供

廁所 運動 長輩

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