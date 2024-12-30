快訊

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

濟州航空為何不學電影水面迫降？ 內行搖頭：生還率更低的最後選擇

聽新聞
0:00 / 0:00

新年新地標完工 台中東區「蜜糖公園」充滿甜蜜元素

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中各式主題公園陸續完工，東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素，今舉行完工典禮。記者陳秋雲／攝影
台中各式主題公園陸續完工，東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素，今舉行完工典禮。記者陳秋雲／攝影

台中市政府推動「美樂地計畫」，各式主題公園陸續完工，東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素，保留糖廠遺構與湧泉意象，市長盧秀燕今出席完工典禮，保留自然人文歷史，社區居民共享的綠意新地標。

建設局長陳大田說明，「蜜糖公園」保留多棵大樹，展現對大樹保護文化的重視；公園設計充分考量全齡友善性，建立無障礙步道和多功能體健區，鼓勵各年齡層使用者進行腦部及肌肉運動。

另結合水池、跌水（河床階狀結構物）及水霧等多變的景觀，感官體驗豐富，也延伸了在地泉源早期水源豐沛的「湧泉」意象。

建設局表示，蜜糖公園總面積達3302平方公尺，其中高達87%面積土地為台糖所有，在建設局積極與各方協調下，順利取得土地進行開闢，改善經費為2500萬元，今年10月完工。

市長盧秀燕指出，「蜜糖公園」場地是向台糖租地，建設經費獲議會通過，她要感謝在地議員，

盧秀燕提到，市府建設局的美樂地計畫，不但建造新公園，還修復舊公園，更打造許多特色主題，包括南屯黎新公園、太平馬卡龍公園及北區諸事圓滿公園等，台中有200多座公園，歡迎民眾過年來玩！

各式主題公園陸續完工，東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素。記者陳秋雲／攝影
各式主題公園陸續完工，東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕

延伸閱讀

台中大里益民國小活動中心落成 兩位市長可能參選人較勁

「班班有鮮乳」卓榮泰堅喊卡 盧秀燕喊：中央保留經費

影／蔡壁如請辭 盧秀燕：蔡對民眾黨有不可救藥的感情

蔡壁如向盧秀燕當面請辭 感謝「媽媽市長」點滴在心頭

相關新聞

台中地標 李方艾美酒店傳百億求售

「台中李方艾美酒店」是火車站前地標，傳出委託不動產公司標售，引發關注。有飯店業者指出，李方艾美求售公開後，已有仲介方代表...

影／百年光田綜合醫院大搬家 新院區今天門診正式啟用

百年台中光田綜合醫院大搬家，急診和住院病人前天已搬到沙鹿向上路新院區，新院區門診今天正式啟用，院方表示，舊院區仍留有部分...

花蓮大地震受損 台中豐原觀音山納骨堂櫃位修復完工法會開香

台中市豐原區觀音山納骨堂因今年0403花蓮強震導致5樓部分櫃體受損，市府斥資452萬元啟動修繕工程，納骨櫃位本月已整修完...

彰化縣明年有線電視收費凍漲 普及組月繳540元小資組200元

彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會通過，2025年彰化縣有線電視收費持續凍漲，仍維持月繳540元不變，今年新推出的小資...

新年新地標完工 台中東區「蜜糖公園」充滿甜蜜元素

台中市政府推動「美樂地計畫」，各式主題公園陸續完工，東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素，保留糖廠遺構與湧泉意象，市長盧秀...

台中潭子、神岡、豐原、大雅元旦起連6場防火宣導 提醒安全

農曆春節已近，為防止發生火警等意外，台中市消防局第一大隊元旦起將在潭子、神岡、豐原、大雅舉辦6場防火宣導，提醒大家注意安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。