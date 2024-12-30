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新年新地標完工 台中東區「蜜糖公園」充滿甜蜜元素
台中市政府推動「美樂地計畫」，各式主題公園陸續完工，東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素，保留糖廠遺構與湧泉意象，市長盧秀燕今出席完工典禮，保留自然人文歷史，社區居民共享的綠意新地標。
建設局長陳大田說明，「蜜糖公園」保留多棵大樹，展現對大樹保護文化的重視；公園設計充分考量全齡友善性，建立無障礙步道和多功能體健區，鼓勵各年齡層使用者進行腦部及肌肉運動。
另結合水池、跌水（河床階狀結構物）及水霧等多變的景觀，感官體驗豐富，也延伸了在地泉源早期水源豐沛的「湧泉」意象。
建設局表示，蜜糖公園總面積達3302平方公尺，其中高達87%面積土地為台糖所有，在建設局積極與各方協調下，順利取得土地進行開闢，改善經費為2500萬元，今年10月完工。
市長盧秀燕指出，「蜜糖公園」場地是向台糖租地，建設經費獲議會通過，她要感謝在地議員，
盧秀燕提到，市府建設局的美樂地計畫，不但建造新公園，還修復舊公園，更打造許多特色主題，包括南屯黎新公園、太平馬卡龍公園及北區諸事圓滿公園等，台中有200多座公園，歡迎民眾過年來玩！
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