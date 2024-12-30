台中潭子、神岡、豐原、大雅元旦起連6場防火宣導 提醒安全

農曆春節已近，為防止發生火警等意外，台中市消防局第一大隊元旦起將在潭子、神岡、豐原、大雅舉辦6場防火宣導，提醒大家注意安全。

台中市消防局第一大隊表示，114年119防火宣導周將開跑，1月1日宣導主題：「住警器怎麼裝？怎麼保養？學起來」，當天下午3點到5點在潭子火車站，上午10點到中午12點在全聯學府店舉辦。

1月2日：「電氣火災怎麼預防？消防猛男告訴你，」上午10點到中午12點在神岡北庄活動中心；1月3日：「廚房煮完火關閉，人離也安心！」中午2點到下午4點在頭家厝火車站。