影／財劃法效應…南投綠營開第一槍：縣有地標售金回饋公所

南投縣近年積極開發土地建設，民進黨草屯鎮長補選候選人、縣議員蔡銘軒今率百名鄉親到縣府請願，要求縣府標售縣有地應回饋公所，制定相關售地及回饋金自治條例，並擴大撥用縣有地；財政處表示，涉及全縣財政規畫須審慎評估處理。

民進黨縣黨部主委陳玉鈴指出，財劃法修正後，歸屬縣市政府財源大增，但縣府標售縣有地，賣公共財產卻沒給地方公所回饋，全進了縣府口袋，尤其像公墓地等不少縣有地，其實是居民早年留下來「祖公地」，但未還財於民，相當不公平。

名間鄉長陳翰立說，標售公有地須回饋地方是土地正義，像台電、河川局等在地方開發建設都會回饋公所，縣府卻無相關機制，以草屯手工藝園區為例，縣府將公墓地高價變賣開發，但擠壓到鎮民利益，售地所得撥一部分給地方公所才合理。

「把該有的利益還給草屯人。」蔡銘軒表示，縣府積極標售草屯縣有地，光是手工藝園區31筆地已賣出25筆，售地金高達33億元，金額遠高於在草屯興建親子公園、國民運動館等頂多3億的費用，也沒回饋地方，那剩下的售地金跑去哪？

蔡銘軒要求縣府2天內公布草屯售地金明細，而售地未回饋是全縣問題，因此向縣府請願，標售縣有地應有適當比例回饋地方公所，制定相關售地及回饋金自治條例，並擴大撥用縣有地；陳玉鈴則表示，黨團也將在議會提案要求縣府辦理。